Le responsable de deux pitbulls qui auraient attaqué une fillette subit son procès criminel

La mère de Vanessa, cette fillette de sept ans attaquée et défigurée par un pitbull en 2015, a raconté au tribunal comment elle s'est jetée de tout son corps sur sa fille pour la protéger pendant qu'elle vivait des moments d'angoisse parce qu'elle avait alors perdu de vue son autre fille.

Magdalena Biron a raconté lundi en détail l'attaque qu'a subie sa fille Vanessa dans un parc de Brossard en septembre 2015, au procès de l'homme qui était responsable du chien qui a chargé ainsi que d'un autre chien aussi présent sans laisse au parc.

Karim Jean Gilles subit son procès prévu pour deux jours au palais de justice de Longueuil.

Il a été accusé d'avoir causé des lésions corporelles par négligence criminelle.

Vanessa a notamment subi des blessures au visage, en plus d'une fracture au crâne et à une main. Les muscles et les nerfs du côté gauche de son visage ont été broyés et un os de sa joue a été fracturé en sept morceaux, a expliqué Mme Biron.

Elle a raconté avoir approché la dame qui était au parc avec les deux pitbulls, sans muselière ni laisse, pour lui demander pourquoi ils étaient ainsi en liberté.

Les deux chiens se sont alors mis à grogner et à japper, faisant peur aux deux enfants, l'aînée Vanessa et Victoria, âgée de cinq ans, qui se sont mises à courir dans des directions opposées.

"Le plus petit des deux chiens a mordu Vanessa. Il l'a traînée sur trois ou quatre mètres, par le visage", a dit Mme Biron.

La fillette a essayé de se protéger avec sa main droite, et c'est alors que sa main a été fracturée. Le chien l'a aussi agrippée avec sa mâchoire par le cou.

"J'ai sauté pour la protéger avec mon corps. J'ai mis mes bras autour de ma tête. J'ai senti ses dents sur ma tête", a relaté la mère de famille, qui croit être restée au sol, enveloppant sa fille, de cinq à dix minutes.

"Je n'avais aucune idée ou était Victoria. C'était très traumatisant pour moi. J'ai essayé de protéger ma fille et je n'avais aucune idée ou était ma plus jeune", a-t-elle dit en éclatant en sanglots. Elle savait qu'il y avait aussi un deuxième chien.

L'accusé se représente seul et n'a posé pour le moment aucune question en contre-interrogatoire des témoins de la Couronne.

Claudie Gilbert, la procureure de la Couronne, annoncé qu'elle appellera à la barre 12 témoins.

Elle a indiqué au juge qu'elle établira le lien entre l'accusé et les chiens. Elle va aussi faire témoigner des gens du voisinage pour démontrer la dangerosité passée des animaux.

Une employée de la Ville de Brossard est venue dire que les registres municipaux indiquent qu'un chien nommé Ashes a été enregistré au nom de l'accusé en 2014 et qu'un autre chien nommé Jordan a été enregistré en 2013.

Les deux animaux ont depuis été euthanasiés.