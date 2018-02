Dès les premières notes de "Shape of You" d'Ed Sheeran, Gabriella Papadakis a rapidement pris conscience que les gens allaient voir beaucoup plus de ses formes qu'elle ne le voulait.

L'encolure du costume vert émeraude de la danseuse sur glace française s'est détachée et a dévoilé, plus tard dans le programme, son sein gauche en direct aux télévisions du monde entier.

Quand l'agrafe a cédé, Papadakis, âgée de 22 ans, était plus préoccupée à retenir sa tenue qu'à s'assurer de réaliser ses mouvements synchronisés. Son programme court avec son partenaire Guillaume Cizeron aux Jeux olympiques de Pyeongchang était en train de tourner au cauchemar.

"Je l'ai senti tout de suite, et j'ai prié. Qu'est-ce que je pouvais faire? a regretté la patineuse au bord des larmes en conférence de presse.

"C'est arrivé dans les premières secondes du programme. Je me suis dit que je n'avais pas le choix, qu'il fallait continuer, et c'est ce qu'on a fait, a-t-elle raconté. C'est frustrant de perdre quelques points juste à cause d'un problème de costume, ce n'est pas une chose à laquelle on se prépare à l'entraînement, mais je suis fière qu'on ait réussi à faire le programme de cette manière avec cette difficulté."

Le couple français a fait bonne figure dans ces circonstances difficiles pendant la majeure partie de son programme, obtenant une note de 81,93, ce qui lui permet d'occuper le deuxième rang derrière les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir.

Mais il y a eu un passage délicat.

C'était lors de l'exécution du dernier élément, lorsque Papadakis s'est reposée sur les bras de Cizeron, son costume a remonté et révélé sa poitrine. La performance a été diffusée en direct à la télévision internationale, et les gens ont immédiatement commencé à afficher des captures d'écran de l'incident sur les médias sociaux.

Les patineurs français s'entraînent à Montréal sous la supervision des Canadiens Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon, qui dirigent également Virtue et Moir.

Dubreuil a expliqué que les crochets au col du costume de Papadakis se sont défaits, même s'ils étaient doublement cousus. Elle croit que Cizeron l'a accidentellement décousu à leur deuxième mouvement parce qu'il la tient alors par le cou.

"C'est très malheureux mais je dois dire que je ne connais aucune autre fille qui aurait terminé la performance comme elle l'a fait, avec le haut complètement défait, a déclaré Dubreuil. Elle a des nerfs d'acier. Guillaume a tenté de garder le haut en place quand il pouvait le faire."

Elle a parlé d'un "travail d'équipe incroyable".

"Même avec cette distraction énorme, ils ont tout de même réussi à obtenir 81 points, a ajouté Dubreuil. Je suis vraiment fière d'eux pour cela."

Il s'agit de la deuxième mésaventure du genre en patinage artistique aux Jeux de Pyeongchang. La danseuse sur glace Yura Min, née aux États-Unis mais en compétition pour la Corée du Sud, a vu le dos de son costume se défaire pendant son programme court avec son partenaire Alex Gamelin dans la compétition par équipes.

Papadakis et Cizeron, considérés comme les principaux rivaux de Virtue et Moir pour l'or, ont tout de même réussi à gagner des notes de niveau quatre pour tous leurs éléments sauf leur dernière ligne droite. Cela laisse le duo français à moins de deux points de leurs partenaires d'entraînement canadiens.