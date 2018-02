Dopage aux JO: qu'est-ce que le meldonium?

La (longue) liste des athlètes dopés au meldonium pourrait encore s'allonger. Alexander Krushelnitsky, sportif russe participant au Jeux olympiques de Pyeongchang sous drapeau neutre (après l'exclusion de son pays pour... dopage), a été contrôlé positif à un produit prohibé. Si le Tribunal arbitral du sport qui a officialisé ce contrôle n'a dans un premier temps pas précisé la substance détectée chez le curleur, une source proche du dossier contactée par l'AFP a indiqué que la présence de "meldonium" avait été révélée.

Le meldonium, un médicament très répandu dans les pays de l'Est sous le nom de Mildronate, est interdit depuis janvier 2016 dans le sport. Ce produit avait déjà fait parlé de lui en 2016 lorsque l'ex-numéro 1 mondiale de tennis Maria Sharapova avait été contrôlée positive à cette molécule et suspendue pendant 15 mois. Et c'était loin d'être la première.

La championne du monde suédoise du 1500m Abeba Aregawi, la championne olympique 2014 de patinage artistique Ekaterina Bobrova, le vainqueur éthiopien du marathon de Tokyo 2015, Endeshaw Negesse, la nageuse russe Yuliya Efimova et enfin toute l'équipe de Russie de moins de 18 ans de hockey sur glace -remplacée à la veille des championnats du monde de 2016 -, ont été épinglés pour l'utilisation de ce médicament depuis 2016.

Le meldonium, produit d'origine lettone très connu à l'Est, est destiné à soigner les angines et les cardiopathies afin d'augmenter les performances des sujets malades.

"Il permet d'éviter l'oxydation des acides gras dans le métabolisme énergétique du corps, l'une des principales causes d'accumulation de sous-produits toxiques dans les tissus du cœur, entraînant à terme des infarctus. En éliminant les sous-produits toxiques et en augmentant l'apport d'oxygène aux cellules, le Meldonium rétablit l'équilibre du métabolisme énergétique du corps", expliquait en 2015 l'Office européen des brevets.

En Europe de l'Est, il est également prescrit pour soigner "l'arythmie cardiaque, l'artériosclérose et le diabète", précisait à l'AFP Michel Audran, professeur de biophysique à la faculté de pharmacie de Montpellier et conseiller antidopage de nombreuses fédérations sportives.

Mais son usage a été détourné, notamment dans dans les épreuves de vitesse, car il accroît la vascularisation du muscle cardiaque. "Il fait diminuer le rythme cardiaque et amène plus d'oxygène au coeur. Et ce qui est bon pour le muscle cardiaque est bon pour les autres muscles. Il augmente l'endurance, et a un effet sur la récupération", expliquait en 2016 le professeur Audran.

Et justement, au 1er janvier 2016, l'Agence mondiale antidopage (AMA) a placé officiellement le Meldonium parmi la liste des substances prohibées. L'organisme a pris cette décision à la suite d'alertes par des laboratoires anti-dopage européens. Ils constataient un détournement très répandu de l'utilisation du Meldonium par des sportifs souhaitant améliorer leurs performances. Tout test positif depuis cette date peut donc entraîner des sanctions.

Fabriqué et commercialisé par l'entreprise pharmaceutique lettonne Grindeks, le Mildronate figure parmi les principales exportations médicales de Lettonie: en 2015, il a généré un chiffre d'affaires à l'exportation de près de 60 à 70 millions d'euros (€) en 2013, soit une part de 0,6 à 0,7 % du total des exportations lettones, note l'Office européen des brevets.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

