La Fashion Week de Londres est certainement le moment dans l'année qui nous donne à voir le plus de curiosités et d'innovations. Cette fois-ci ne déroge pas à la règle! Voici les chaussures Donald Trump repérées lors du défilé de l'école de mode londonienne Central Saint Martins - la fameuse école qui a formé parmi les plus grands créateurs de la planète.

Elles sont l'oeuvre d'Edwin Mohney, étudiant américain qui clairement n'a pas fini de faire parler de lui.

Lorsqu'on dit que la mode est aussi un mode d'expression contestataire, voyez-en une preuve ci-dessous Marcher sur la tête de Trump...!

Pas sûr qu'elles soient très pratiques, mais une chose est sûre... les Trumpettos font réagir - et d'ailleursle site Vogue a décrèté que les créations d'Edwin - des sujets à polémiques et à discussions - vont dans le sens de la mode qui doit aussi participer aux débats de société.

Parmi les autres curiosités signées du jeune Américain étudiant à Londres des silhouettes (d)étonnantes ci-dessous.

Et si on se laissait aller à plus de créativité pour contrer la morosité ambiante?

