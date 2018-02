Les Appendices publient des photos de leurs débuts et... wow!

Bien que Les Appendices aient quitté leur hebdomadaire à Télé-Québec, et que les gars se tiennent occupés dans plusieurs projets solo (ou en duo), l'amour fraternel est toujours aussi fort entre eux.

À preuve, Jean-François Provençal montre qu'il tient toujours à ses complices de l'absurde en publiant sur Instagram des photos, qui, disons, nous ramènent à une autre époque.

Il ne faut pas oublier que Les Appendices se connaissent, se côtoient et travaillent ensemble depuis l'école secondaire. Ce qui nous surprend encore plus en image.

La gang. A post shared by Jean-François Provençal (@jfprovencal) on Feb 19, 2018 at 6:26am PST

Malgré que le groupe ne soit plus à l'antenne régulièrement, on a pu revivre l'année dernière sous leur regard grâce à Tourlou 2017, et ils présentent un faux documentaire intitulé 50 ans de télé et de Québec (jeudi, 22 février, 20h) dans le cadre des célébrations de la chaîne publique québécoise.

