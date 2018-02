12 sentiers pour expérimenter le fatbike

Rouler en vélo de montagne à l'année ? Bien sûr! La popularité du fatbike ne cesse de croître. Inutile d'attendre la fonte de la neige pour enfourcher le vélo.

Équipés de pneus surdimensionnés pour une traction idéale dans la neige, ces vélos d'hiver sont accessibles à tous, offerts en location sur différents sites au Québec. Que vous soyez novices ou amateurs de sensations fortes, le vélo s'adapte à votre vitesse, vous laissant admirer la beauté de la nature dans les sentiers.

Bien que le fatbike soit encore assez récent sur le marché, il s'agit d'une importante tendance qui fait fureur en Amérique du Nord. La preuve : il existe désormais environ 75 sites au Québec où l'on peut pratiquer le vélo des neiges. Depuis 2015, ces sentiers ont été ajoutés au Répertoire des sentiers de vélo de montagne. En voici 12 pour vous initier à ce nouveau sport chouchou.

Parc national des Îles-de-Boucherville

À quelques pas de Montréal, au beau milieu du fleuve Saint-Laurent, cinq petites îles forment le parc national des Îles-de-Boucherville. Le parc est idéal pour s'initier à ce sport hivernal en famille, avec sa courte piste multifonctionnelle de 5 km spécialement aménagée pour les débutants.

Prisé par les randonneurs, le Mont Saint-Bruno accueille aussi les cyclistes d'hiver. Vous êtes débutants ? Suivez la piste Le Seigneurial qui propose une boucle de 7 km de niveau facile. Le plus : vous y croiserez peut-être l'une des 40 espèces animales qui se baladent dans le parc.

Parc national d'Oka

Premier parc de la Sépaq à proposer cette activité, le parc national d'Oka est rapidement devenu un lieu couru par les amateurs de vélo. Ceux-ci peuvent également profiter d'autres activités de plein air dans la même journée. Sept sentiers, de différents niveaux et longueurs attendent les novices comme les experts. La location est offerte au centre de services Le Littoral.

Le Domaine Vert

À Mirabel, le Domaine Vert est un lieu apprécié par les amateurs de plein air du secteur, les familles et les groupes scolaires. Avec ses 13,5 km de sentiers adaptés à la pratique du fatbike, l'endroit est parfait pour s'initier à son rythme. Le plus : on y trouve une grosse flotte de location.

Mont-Tremblant

Envie de découvrir de nouvelles pistes et de profiter du grand air ? Le Mont-Tremblant offre plus de 50 km de sentiers simples et damés dédiés aux amateurs de fatbike. Avec ses niveaux de difficulté allant de débutant à expert (avec des pistes très techniques), vous aurez amplement le choix de trouver un sentier qui répondra à vos attentes. Vous êtes débutants ? Le parcours de 18 km plat et tracé double du P'tit Train du Nord permet de faire une première fois tout en douceur.

Le plus : plusieurs sentiers, comme Le Lynx et La Chouette, offrent de magnifiques panoramas et points de vue sur la région.

À proximité de Québec

Vallée Bras-du-Nord

À Saint-Raymond de Portneuf, à 20 minutes de Québec, la Vallée Bras-du-Nord est un véritable joyau naturel. C'est le paradis des amateurs de vélo sur neige qui convergent vers le secteur Shannahan, où des parcours bien entretenus sont proposés. La location de vélos est offerte au départ de ce secteur. Bien que le lieu soit réputé pour ses sentiers techniques qui font le bonheur des cyclistes expérimentés, on y trouve aussi des sentiers accessibles et de niveau facile qui peuvent accueillir les plus jeunes et les débutants.

Mont-Sainte-Anne

Il n'y a pas que du ski et des sports de glisse au Mont-Sainte-Anne! La montagne est particulièrement recherchée pour ses 23 kilomètres de sentiers adaptés au vélo d'hiver, lesquels sont divisés en six boucles. Vous débutez ? La Route du fondeur est parfaite pour les débutants. Le plus : les sentiers sont toujours très bien entretenus et le service est hors pair.

E47 Éco-Sentiers

Le réseau de sentiers E47 Éco-Sentiers, situé à Lac-Delage, près de Stoneham, gagne à être connu. En plein essor, l'endroit propose un impressionnant circuit de 31 km de sentiers, pour tous les niveaux. Le plus : des vélos « fat » électriques et des modèles junior sont offerts en location, de quoi ravir toute la famille !

Parc national de la Jacques-Cartier

C'est assurément le lieu de prédilection pour le fatbike dans la région. Vite adopté par les amateurs, il accueille à chaque année un festival du fatbike. Où rouler dans le parc ? Plus de 20 km de sentiers sont offerts entre le Centre de découverte et de services et le Pont-Banc pour pratiquer cette activité.

Les Sentiers du Moulin

Situés à Lac-Beauport, les Sentiers du Moulin offrent six pistes dédiées au fatbike, pour un total de 15 km de pistes accessibles. Celles-ci sont balisées et entretenues mécaniquement afin d'assurer les meilleures conditions pour la pratique de cette activité.

Centre-du-Québec

La Courvalloise

Le fatbike est arrivé à Drummondville! Depuis cet hiver, le centre de plein air La Courvalloise propose six vélos en location et donne accès à 25 km de sentiers (accès gratuit). Allez-y en famille ou entre amis afin de profiter également de la glissade sur tube et de la raquette.

Parc régional de la rivière Gentilly

Le parc régional de la rivière Gentilly offre maintenant 17 km de sentiers de vélo de montagne de type fatbike, lesquels sont travaillés mécaniquement et très roulants (bon flow). Un service de location est aussi offert. Un souci particulier est accordé au bien-être des jeunes familles.

Pour d'autres sites, visitez le www.velo.qc.ca/sentier