Kanye West supprime son compte Instagram après la Saint-Valentin

Alors qu'il avait réactivé son compte Instagram à l'occasion de la Saint-Valentin, en profitant même pour publier près de 50 photos de ses couples de célébrités favoris, Kanye West a décidé de quitter à nouveau le réseau social le lendemain.

L'une des photos publiées, qui mettait en scène une carte manuscrite où il était écrit «Joyeuse Saint-Valentin, bébé» était dédiée à Kim Kardashian, la femme du rappeur.

La plupart des photos partagées par West mettaient en vedette des ex-couples de célébrités. Parmi ceux-ci, on retrouvait notamment Sean Penn et Madonna, Gwyneth Paltrow et Brad Pitt (qui apparaît également au bras de Jennifer Anniston et d'Angelina Jolie dans d'autres publications), Cindy Crawford et Richard Gere et le Prince Charles en compagnie de Diana. Barack et Michelle Obama font partie des couples représentés qui sont toujours ensemble.

Kim Kardashian a plus tard publié une photo prise à Paris en 2015 d'elle et de son mari. «Je t'aime à l'infini! Joyeuse Saint-Valentin!!!», peut-on lire dans la description.

Elle a récidivé en tweetant un peu plus tard.

West et Kardashian, qui ont célébré leur mariage en 2014, sont récemment devenus parents pour la troisième fois. Leur fille, Chicaco, est née via une mère porteuse.

Kanye n'avait pas utilisé Instagram depuis le mois de mai 2017. Il avait rejoint la plateforme en septembre 2016 et avait été hospitalisé peu après en raison d'une crise de paranoïa.

Aucune explication n'a fuité concernant le bref retour du rappeur sur Instagram.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.