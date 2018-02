Cinq événements à surveiller dimanche aux Jeux olympiques de Pyeongchang

Le patineur de vitesse canadien Ted-Jan Bloemen, déjà double médaillé olympique à Pyeongchang, sera de retour au boulot dimanche, tandis que les épreuves masculines de bobsleigh débuteront. Voici cinq événements à surveiller:

POURSUIVRE LA QUÊTE Le patineur de vitesse sur longue piste Ted-Jan Bloemen amorcera sa quête vers une troisième médaille olympique en participant aux qualifications de l'épreuve de poursuite par équipe masculine. Bloemen, d'origines néerlandaises qui demeure maintenant à Calgary, a remporté la médaille d'argent au 5000 m et a ensuite battu le légendaire Sven Kramer _ son ancien compatriote néerlandais _ au 10 000 m pour décrocher la médaille d'or. Le Canada avait mis la main sur l'or aux Olympiques de Vancouver, il y a huit ans, mais les Pays-Bas, menés par Kramer, avaient raflé l'or à Sotchi, en 2014.

LA POMME NE TOMBE PAS LOIN DE L'ARBRE Le skieur canadien Erik Read tentera de marcher sur les traces de son père alors qu'il fera ses débuts aux Olympiques au slalom géant masculin. Ken Read, l'un des membres du légendaire groupe de skieurs les "Crazy Canucks", a pris part aux Jeux d'hiver de 1976 et de 1980 et fut le premier non-Européen à remporter le titre de la Coupe du monde en descente en 1975. Erik, qui participe plutôt aux épreuves de slalom et slalom géant, aurait certainement été davantage comparé à son père s'il avait participé à la descente masculine.

AVANTAGE DOMICILE Il y aura une saveur canadienne des deux côtés de la glace lorsque l'équipe masculine de hockey du Canada affrontera la Corée du Sud dans le cadre du tournoi à la ronde. Six membres de la formation coréenne sont en fait des Canadiens qui jouent dans les différentes ligues professionnelles. L'entraîneur Jim Peak est né en Corée, mais a grandi au Canada. C'est la première fois de l'histoire que la Corée du Sud présente une équipe aux Jeux olympiques d'hiver.

DÉPART LENT Le quatuor canadien de curling féminin mené par Rachel Homan tentera de se sortir de leur séquence de défaites face à la Suisse Silvana Tirinzoni. Homan et son équipe ont connu quelques difficultés en début de tournoi. Elles devront trouver une solution à leurs problèmes si elles espèrent défendre le titre obtenu par Jennifer Jones en 2014. Chez les hommes, Kevin Koe croisera également le fer avec les Suisses.

POUSSER FORT L'équipe masculine de bobsleigh du Canada amorcera les compétitions avec les deux premières descentes de l'épreuve masculine de bobsleigh à deux. Après avoir raté le podium à Sotchi, en 2014, l'équipe n'a rien laissé au hasard en marge des Olympiques de Pyeongchang. Les pilotes Justin Kripps et Chris Spring ont même été contraints de prendre des leçons de golf afin de développer leur force mentale et leur concentration. Les deux pilotes ont récolté des très bons résultats sur le circuit de la Coupe du monde et sont parmi les favoris pour décrocher une médaille. Nick Poloniato prendra les commandes de la troisième équipe canadienne.

