Trump réaffirme que sa campagne n'a rien fait d'illégal après les inculpations russes

Donald Trump a réaffirmé vendredi que sa campagne n'avait rien fait d'illégal et qu'il n'y avait pas eu collusion avec Moscou, quelques heures après l'inculpation aux Etats-Unis de 13 Russes pour ingérence dans la présidentielle de 2016.

"La Russie a commencé sa campagne anti-américaine en 2014, bien avant que je n'annonce ma candidature à la présidentielle. Les résultats de l'élection n'ont pas été impactés. La campagne Trump n'a rien fait d'illégal - pas de collusion!", a tweeté le président.

Russia started their anti-US campaign in 2014, long before I announced that I would run for President. The results of the election were not impacted. The Trump campaign did nothing wrong - no collusion!