«C'est trop compliqué.» «Je n'ai pas la bosse des maths.» «Je veux gagner du temps.» «Mon père s'en occupe depuis des années.» Nous avons tous entendu ou utilisé de tels prétextes pour éviter de remplir notre propre déclaration de revenus, parfois à juste titre. Si vous travaillez à votre compte ou si vous venez d'immigrer au Canada, par exemple, l'aide d'un professionnel vous permettra de bénéficier de toutes les déductions et de tous les crédits auxquels vous avez droit.

Or, remplir votre propre déclaration est moins difficile que prévu et comporte son lot d'avantages. Si votre situation personnelle est simple ou stable d'une année à l'autre, pourquoi ne pas en profiter pour devenir pleinement autonome? Avec ses nombreuses fonctionnalités, y compris l'assistance directe, le logiciel d'impôt en ligne H&R Block est un excellent point de départ et d'arrivée.

Voici cinq raisons pour lesquelles vous devriez rester en pyjama, préparer un bon café et accueillir la saison des impôts en toute tranquillité.

Des outils en ligne conviviaux

Les logiciels d'impôt en ligne n'ont jamais été aussi faciles à utiliser. Leurs tutoriels en ligne, leurs conseils pas-à-pas, leurs forums d'aide et leurs services d'assistance en direct peuvent donner confiance aux contribuables les plus craintifs tout au long du processus. De plus, ces logiciels vous permettent d'importer vos données en un clic à partir de la déclaration de l'année précédente. Si votre situation personnelle n'a pas changé, vos démarches seront grandement accélérées.

Des calculs précis, sans vous casser la tête!

Un autre grand avantage des logiciels d'impôt est que leurs calculs sont effectués automatiquement et avec une précision remarquable. Leurs mises à jour annuelles permettent de tenir compte des plus récents changements législatifs. Vous n'aurez aucune recherche à faire au préalable. Le logiciel H&R Block, en particulier, offre une protection optionnelle en cas de vérification fiscale. Si votre dossier doit être examiné ou réévalué, l'un de nos experts pourra vous prêter main forte à chaque étape du processus.

Une flexibilité et une liberté inégalées

Préparer votre propre déclaration de revenus signifie que vous pouvez la remplir à votre propre rythme et n'importe où dans le monde (c'est ici que votre pyjama entre en jeu). Même si vous décidez de la soumettre de manière anticipée, vous aurez tout le loisir de faire les vérifications requises afin de n'oublier aucun crédit et aucune déduction. Votre remboursement pourrait être plus important que prévu. Enfin, vous pouvez vous servir du logiciel pour planifier l'année suivante ou établir un plan de versements au cas où vous devriez de l'argent.

Des remboursements rapides

Certaines personnes ont tendance à procrastiner; or ceux et celles qui attendent un remboursement ont généralement hâte de soumettre leur déclaration. Si vous espérez obtenir un remboursement, nul besoin de prendre votre mal en patience : vous pourrez procéder dès le 26 février, soit le jour même où le système de l'Agence du revenu du Canada (ARC) entrera en fonction. Vous obtiendrez rapidement un résumé de votre situation fiscale, de l'argent qui vous est dû et de tout changement qui pourrait survenir. Il se peut même que vous receviez votre remboursement à peine huit jours après la soumission de votre déclaration en ligne.

Savoir, c'est pouvoir!

Une bonne compréhension générale de la fiscalité est un atout dont l'importance peut nous échapper lorsqu'on est jeune, mais qui peut s'avérer extrêmement utile au moment d'acquérir une propriété ou de lancer une entreprise. Le fait de remplir vous-même votre déclaration de revenus vous donnera une meilleure vision d'ensemble de votre situation financière, et plus particulièrement de vos dépenses et revenus annuels.

Chaque contribuable représente un cas particulier. C'est pourquoi le logiciel H&R Block convient à une multitude de scénarios fiscaux. Peu importe votre situation familiale ou professionnelle, les solutions d'impôt en ligne H&R Block seront à la hauteur de vos attentes.