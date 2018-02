Plusieurs espèrent des retrouvailles entre Brad Pitt et Jennifer Aniston

Jennifer Aniston est de nouveau célibataire, et la Twittosphère désire ardemment qu'elle retourne avec Brad Pitt.

Maintenant, peut-être que vous trouvez que l'idée n'est pas si bête - si vous ignorez la séparation très publique du couple et le divorce qui a suivi en 2005 qui s'est conclu avec le mariage de Pitt avec Angelina Jolie. Il faudrait aussi ignorer la vie amoureuse d'Aniston, aussi abondamment médiatisée, mariée jusqu'à récemment à Justin Theroux.

Sans prendre en compte tous ces détails, alors bien sûr l'idée semble acceptable. Mais nous ne vivons pas dans un monde fantastique. C'est le monde réel.

Pourtant, dès que le divorce d'Aniston a été annoncé, les tweets ont commencé et les espoirs d'une réunion avec Pitt ont commencé à grandir.

Somewhere, Jennifer Aniston is crafting her "Hey, let's grab coffee and catch up" text to Brad Pitt. https://t.co/pXLGo7O4Mp — Madeline Hill (@mad_hill) February 15, 2018

«Quelque part, Jennifer Aniston prépare son message «Hey, allons prendre un café et rattrapons le temps perdu» Brad Pitt.»

ALL I'M SAYING is that jennifer aniston and brad pitt are now both single at the same time — Alex Bruce-Smith (@alexbrucesmith) February 15, 2018

«Tout ce que je dis, c'est que Jennifer Aniston et Brad Pitt sont maintenant tous les deux célibataires en même temps»

Brad Pitt and Angelina Jolie split. Jennifer Aniston and Justin Theroux split. I can't be the only thinking... — Erik 'Killmonger' Anderson (@awards_watch) February 15, 2018

«Brad Pitt et Angelina Jolie se séparent. Jennifer Aniston et Justin Theroux se séparent. Je ne peux pas être la seule à penser ...»

OKAYOKAYOKAYOKAY WAIT HOLD UP.



Jen is single.

Brad is single.



ADMIT IT...



YOU'RE WONDERING IT. pic.twitter.com/vOEeN3x4DS — Alicia Lutes (@alicialutes) February 15, 2018

«OKAYOKAYOKAYOKAY ATTENDRE TENIR. Jen est célibataire. Brad est célibataire. ADMET LE... VOUS VOUS DEMANDEZ»

Brad Pitt turning up at Jennifer Aniston's place like pic.twitter.com/u4uGJ57NoO — Daniel (@Daniel_Reilly1) February 15, 2018

«Brad Pitt se présentant chez Jennifer Aniston.»

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.