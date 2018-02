Ce skieur olympique mexicain termine dernier, mais est accueilli en héros

Il a rendu fier tous les Mexicains. Ce vendredi 16 février, German Madrazo, 43 ans, a participé à l'épreuve du 15 km de ski de fond lors des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang. À la fin de sa course, celui-ci a été chaudement acclamé par le public, et soutenu par ses concurrents.

Le skieur mexicain a pourtant été le dernier à franchir la ligne d'arrivée, près de 26 minutes après le vainqueur, le Suisse Dario Cologna. Car en réalité, le parcours de ce sportif olympique reste quelque peu atypique: comme le souligne RMC Sport, German Madrazo, ancien triathlète, a appris à skier il y a un an tout juste.

Le 8 février dernier, il confiait à l'Équipe:

"J'ai appris à skier il y a un an, un an et un mois. Les sports d'hiver sont des sports très coûteux. [...] Mais je vais continuer à skier, pour moi la routine c'est d'être fou et de faire des choses folles. Donc, je vais continuer à skier, je suis amoureux de ce sport. Maintenant, le temps est venu d'inspirer, le temps est venu de dire aux gens que peu importe votre âge, peu importe combien d'argent vous avez, peu importe l'expérience que vous avez, peu importe l'endroit dans le monde où vous vivez. Si vous avez un rêve, si vous y croyez, si vous croyez en vous et si vous êtes persévérant, vous pouvez y arriver".

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.