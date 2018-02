Journée de l'amande: 5 soins beauté à faire soi-même à la maison

Les amandes sont excellentes pour la santé on ne le dira jamais assez. Pour le coeur tout comme pour faire baisser les taux de mauvais cholestérol.

En 1992, une première étude démontre que l'introduction de 100g d'amandes par jour dans l'alimentation améliorait les taux de cholestérol. (*2) Une récente étude publiée par des chercheurs de l'Université de l'État de Pennsylvanie démontre que la consommation d'amandes pourrait élever le taux du bon cholestérol HDL et améliorer la capacité du corps à éliminer le mauvais cholestérol.

On les aime au goût, mais savez-vous qu'elles sont également excellentes pour la peau? Elles renferment notamment de la vitamine E, excellente pour la peau. On vous propose de réaliser de la maison 5 soins très simples à réaliser et qui vont faire un bien fou à votre épiderme alors que le mercure chute tranquillement.

1 - Lait d'amande apaisant pour le bain

1/2 tasse d'amandes naturelles ou blanchies trempées (jusqu'à deux jours)

1 litre d'eau ou d'une infusion herbale de votre choix, comme de l'eau de lavande ou de l'eau de rose

4 gouttes d'huile essentielle de lavande ou de rose

Étapes à suivre

Faire tremper les amandes durant la nuit ou jusqu'à deux jours.

Broyer les amandes et l'eau (ou l'infusion) dans un mélangeur puis filtrer la pulpe de l'amande.

Réserver la pulpe de l'amande pour la recette d'exfoliant présentée ci-dessous.

Incorporer les huiles essentielles dans le lait d'amande et verser dans un bain chaud ou tiède.

2 - Exfoliant à la pulpe d'amandes

1 tasse d'amandes finement broyées (réutiliser la pulpe des amandes provenant de la recette de lait d'amande apaisant pour le bain) et une tasse d'huile d'amande 4 gouttes d'huile essentielle de lavande ou de votre huile essentielle parfumée préférée

Étapes à suivre

Mélanger les amandes broyées (pulpe d'amande) et les huiles.

Exfolier la peau.

Rincer à l'eau tiède.

3 - Masque facial quotidien aux amandes et au miel

1 c. à table de miel

1 c. à table d'huile d'amande

3 gouttes d'huile essentielle de lavande

Étapes à suivre

Bien mélanger tous les ingrédients.

Appliquer sur la peau du visage.

Conserver le masque de 10 à 15 minutes puis rincer à l'eau tiède.

4 - Masque facial super hydratant à l'huile d'amande et à l'avocat

1 c. à table d'huile d'amande

1 c. à table de miel

1/2 avocat

Étapes à suivre

Réduire l'avocat en purée et y ajouter le reste des ingrédients jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène.

Appliquer le masque sur la peau.

Conserver le masque de 15 à 20 minutes puis rincer à l'eau tiède.

5 - Exfoliant anti-callosité amande-café

2 tasses de lait d'amande

1 tasse de café moulu

Étapes à suivre

Mélanger le lait d'amande au café moulu dans un bol.

Exfolier les pieds avec le gommage obtenu à l'aide de mouvements circulaires de la main.

Rincer à l'eau tiède.

*1. Journal of the American College of Nutrition.

*2 The Journal of Nutrition 2017

