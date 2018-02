« Gym Kardashian » est le nouveau meme hilarant

Le meme du moment? C'est celui de Kim Kardashian ou « Gym Kardashian » qui nous donne à voir Kim K avec des bras musclés façon Hulk. Rien de dégradant pour la star de la téléréalité, juste une version très très musclée d'elle. En nuisette sexy, ça détonne plutôt!

Un dénommé Jay Paul George a lancé le mouvement qui a depuis été retweeté plus de 74 000 fois.

I think I found my new hobby pic.twitter.com/PAYMRM7wXz

« J'ai trouvé mon nouveau passe-temps.»

When he calls you bro pic.twitter.com/hqkKaPAisc

« Quand il t'appelle "bro" »

me after opening someone's water bottle because they couldn't do it themselves pic.twitter.com/3WPJd4TSrU