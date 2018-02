Cette vidéo de sushi qui bouge est répugnante

Les sushis constituent un repas très populaire... sauf lorsqu'ils bougent.

Une vidéo publiée sur Twitter par un l'utilisateur Shoumizo3446 a semé le dégoût parmi les internautes.

On aperçoit un sushi à la palourde qui semble vivant et qui se tortille sous les baguettes de l'homme.

Selon le biologiste marin Callum Roberts, la palourde était encore vivante. Les palourdes ont des « systèmes nerveux très simples, et plutôt qu'un cerveau, trois paires de ganglions appariés répartis à travers le corps coordonnent les activités de l'animal », a rapporté Roberts en entrevue avec Mashable. Dans cette vidéo, certains ganglions sont encore « fonctionnels ».

La réaction de la Twittosphère ne s'est pas fait attendre.

« Après avoir mangé ça...»

Oh shit it is pic.twitter.com/5WFIDbTMUb

« Oh merde c'est: »

« J'ADORE les sushis, mais NON.»

It's all fun and games until that thing burrows into your brain