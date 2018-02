The Smashing Pumpkins en concert à Montréal en août

The Smashing Pumpkins, l'un des groupes phares du rock alternatif américain des années 1990, sera de passage au Centre Bell le 7 août 2018, dans le cadre de la tournée Shiny And Oh So Bright.

C'est la première fois en près de vingt ans que Billy Corgan montera sur scène en compagnie des membres fondateurs du groupe Jimmy Chamberlin et James Iha.

Pour des raisons encore nébuleuses, la bassiste D'arcy Wretzky ne sera pas de cette série de concerts, qui amènera la formation originaire de Chicago aux quatre coins de l'Amérique du Nord.

Le prix des billets variera entre 62,50 $ et 171,50 $. Ils seront mis en vente le vendredi 23 février, à 10h00.

