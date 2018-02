Le Grand Montréal Comédie Fest dévoile (presque) ses vedettes

Le Grand Montréal Comédie Fest continue de prendre forme.

Après avoir annoncé ses principaux axes avant les Fêtes, l'organisation du nouveau festival d'humour montréalais lançait jeudi son site web et dévoilait (presque) dans une rigolote vidéo, sur Facebook quelques-unes des têtes d'affiche de ses spectacles d'ouverture, ses «Grands événements», qui se tiendront les 5 et 6 juillet, à l'Olympia de Montréal, au Zénith de Saint-Eustache, et dans d'autres clubs de la métropole et de la Rive-Sud.

Quels artistes participeront à quelles représentations? Le Grand Montréal Comédie Fest souhaite entretenir le mystère. On peut dès maintenant acheter des billets, mais on ne saura que sur place quels visages on applaudira.

Toutefois, dans l'extrait promotionnel mis en ligne jeudi, on énumère des noms qui prendront part à l'une ou l'autre des soirées, dans l'une ou l'autre des régions. Mais, dans le souci de respecter le concept du secret, ces personnalités témoignent... «anonymement».

Vites sur nos patins, on a cru reconnaître Laurent Paquin, Guy A.Lepage, Jay Du Temple, Jean-Thomas Jobin, Maxim Martin, Mélanie Couture, Sylvain Larocque, Martin Perizzolo, Patrick Groulx, Julien Lacroix et Martin Petit, mais rien n'est moins sûr, avec toutes ces perruques, masques et fausses moustaches qui transforment littéralement et radicalement nos comiques préférés! Jetez un œil à la vidéo, et vous serez sans doute vous aussi mystifiés par les métamorphoses extrêmes auxquelles se sont adonnés les humoristes!

Qui plus est, on évoque la présence d'autres vedettes... en masquant des lettres de leurs noms. Autre coefficient de difficulté! Ne reculant devant rien, on a tenté de déchiffrer les énigmes, et on pense avoir lu les noms de Réal Béland, François Bellefeuille, Adib Alkhalidey, Yannick De Martino, Michel Barrette, Simon Gouache, Mike Ward, Katherine Levac et Louis-José Houde, mais on ne peut évidemment jurer de rien.

«La vraie vedette, c'est la qualité des numéros, pas la grosseur des égos», avance un homme qu'on croit être Patrick Groulx dans la vidéo, à propos du leitmotiv du Grand Montréal Comédie Fest.

Une personne ressemblant à Julien Lacroix, de son côté, suggère que, pour être vraiment «révolutionnaire et irrévérencieux», le Grand Montréal Comédie Fest ne devrait même pas spécifier où se tiendra le festival... ni où on peut acheter des billets.

Blague à part...

Blague à part – vous aurez compris le ton humoristique ici -, cette liste indique au public à quoi s'en tenir de façon générale avec les «Grands Événements» du Grand Montréal Comédie Fest. Rappelons que la nouvelle fête de l'humour se déploiera à travers trois propositions principales : ces «Grands Événements» (à Montréal et en banlieue, en périphérie de la ville), la «Série 18 ans et +» (des prestations de fin de soirée animées par Jay Du Temple, Julien Lacroix et Adib Alkhalidey) et les numéros de stand up offerts dans différentes petites salles autour de la rue St-Denis, à Montréal, qui sera piétonnière pour l'occasion (Le Bordel, le Théâtre Ste-Catherine, l'Abreuvoir, etc).

D'ici la tenue officielle du rassemblement, du 1er au 15 juillet 2018, un premier rendez-vous du Grand Montréal Comédie Fest est donné le 24 avril pour le collectif Vive ton courage!, à l'Olympia, un premier gala réunissant une pléiade d'humoristes populaires. Plus de détails ici.

Les billets pour les «Grands événements» du Grand Montréal Comédie Fest sont disponibles sur Admission, via le nouveau site du festival. Sur cette même page, on peut écrire aux organisateurs en cas de question ou de commentaire, et on en apprend davantage sur la raison d'être, la mission et les valeurs prônées par ce nouveau happening.

