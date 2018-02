Jennifer Aniston et Justin Theroux se sont séparés

Un jour après la fête des amoureux, un couple emblématique d'Hollywood a annoncé sa séparation, au moyen de communiqués diffusés par ses agents. Après plus de deux ans de mariage, Justin Theroux et Jennifer Aniston ne sont plus ensemble.

"Pour éviter qu'il y ait davantage de spéculations, nous avons décidé d'annoncer notre séparation", commence le texte. Cette décision a été prise de manière mutuelle et avec beaucoup d'amour à la fin de l'année dernière. Nous sommes deux meilleurs amis qui avons décidé de nous séparer en tant que couple, mais nous poursuivrons notre amitié chérie."

Et après avoir expliqué une fois de plus que cette déclaration avait été contrainte par la masse de rumeurs dont se faisait écho la presse people ces derniers temps, le communiqué se termine ainsi: "Avant toute chose, nous sommes déterminés à préserver le profond respect et l'amour sincère que nous avons l'un pour l'autre."

Joint Statement from Jennifer and Justin: pic.twitter.com/uHlS7f0lS9 — Jennifer Peros (@jenperos) 15 février 2018

Jennifer Aniston et Justin Theroux se fréquentaient depuis des années. Après s'être fiancés en août 2012, ils s'étaient unis trois ans plus tard dans leur maison de Bel Air, un quartier huppé de Los Angeles. Le couple n'avait pas d'enfant.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.