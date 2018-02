Cette petite fille a écrit à Zara pour être la mannequin de sa collection pour garçons

À seulement sept ans, la (très) jeune Londonienne Eliza Brichto veut déjà changer les codes de la mode. Elle a écrit une lettre manuscrite à Zara pour demander à la marque espagnole de prêt-à-porter de devenir la mannequin de sa collection destinée aux garçons.

"Vous devez penser que c'est un peu bizarre qu'une fille porte des vêtements de garçons, raconte la petite fille dans son courrier. Mais laissez-moi vous raconter mon histoire."

Alors qu'elle n'avait que 4 ans, Eliza s'est rendu dans l'une des boutiques Zara. Peu emballée par la collection pour filles, elle a été jetée un œil à celle pour garçons. Et là: "Je les ai adorés", écrit-elle.

Interrogée par le Daily Mail, sa maman Jess Brichto explique que son enfant a, depuis longtemps, refusé de porter des vêtements destinés à son sexe. "Après l'avoir forcée, à l'âge de trois ans, à porter une robe de demoiselle d'honneur, qui lui a valu tous les regards et des remarques sur ô combien elle était jolie comme ça, elle a décidé de ne jamais plus s'habiller de la sorte", raconte la mère.

D'après Eliza, devenir mannequin pour Zara est une manière pour elle de prouver aux autres petites filles, qui hésitent encore, qu'il est possible de s'habiller chez les garçons. Elle veut les y encourager et empêcher qu'elles se sentent rejetées. "Je suis tellement fière qu'elle n'ait jamais été effrayée d'être elle-même", a déclaré Jess Brichto à The Independent.

"Elle ne trouve pas ça juste que tous les mannequins soient des garçons et qu'aucune fille ne soit permise d'apparaître dans les photos, explique Jess Brichto. Elle ne comprend pas puisqu'elle trouve que tous leurs vêtements sont très cool." Pour lui donner plus de chances d'obtenir une réponse favorable, la petite fille a joint des photos d'elle, comme celle ci-dessus, habillée par les vêtements de la marque.

En 2016, Zara avait dévoilé une collection de vêtements de détente unisexe, pour hommes et femmes. Même chose, en 2017, avec des manteaux qui pouvaient convenir aux deux sexes. Ce n'est pas la seule marque. Au mois de janvier dernier, Abercrombie a lancé une gamme d'habits pour enfants dans ce domaine, peu de temps après que les enseignes River Island et John lewis.

