11 activités pour la relâche de Québec jusqu’à Saguenay

Pas question de s'ennuyer pendant la relâche! En plein air ou à l'intérieur, pour les sportifs, les artistes ou les scientifiques en herbe, il y a une foule d'ateliers et de sorties pour divertir les enfants, les ados et même les parents durant le congé scolaire. En voici 11 à faire à Québec et dans les régions voisines.

À Québec et ses environs :

Du cinéma en famille

Le cinéma fait rêver, voyager et découvrir de nouveaux horizons aux enfants. Du 1er au 11 mars, la 7e présentation du Festival de cinéma en famille de Québec (FCEQ) promet d'en mettre plein la vue avec sa programmation destinée aux jeunes cinéphiles. Avec ses 81 films provenant de 22 pays, les tout-petits comme les ados y trouveront leur compte. Ne manquez pas Le Grand méchant renard et autres contes, nommé aux Césars pour le meilleur film d'animation et proposé en ouverture du festival, ainsi que le film The Peppercorns and the Curse of the Black King (V.F.) qui sera présenté lors de la soirée de clôture. Le FCEQ est présenté dans cinq établissements, soit Le Clap, le cinéma Lido de Lévis, le Musée national des beaux-arts du Québec, à l'Impérial Bell et à l'école de cinéma et télévision de Québec.

L'Aquarium en fête

Une visite à l'Aquarium du Québec est toujours magique. En plus de s'émerveiller devant les méduses et leurs jeux de lumière, les raies et les étoiles de mer qui frôlent le bout des doigts ou encore les phoques et leurs prouesses, les familles auront accès à diverses activités durant la relâche, comme des glissades, une cabane à sucre et des jeux gonflables. En prime, le parcours extérieur Festilumière, et ses 500 000 lumières au DEL, sera ouvert à tous les soirs (jusqu'au 11 mars).

Du plein air dans le parc national de la Jacques-Cartier

Les différents parcs nationaux de la Sépaq s'animent pour la relâche. À 30 minutes du centre-ville de Québec, le parc national de la Jacques-Cartier plonge les visiteurs dans l'une des plus anciennes vallées glaciaires et ses spectaculaires panoramas et attraits. La programmation spéciale a de quoi faire bouger : rallye, olympiades hivernales en famille, randonnées, glissades, sentier de patinage, etc. Sans oublier les contes et les guimauves autour du feu en fin de journée.

« Sous les projecteurs » dans les bibliothèques de Québec

Trop froid pour jouer dehors ? Ateliers artistiques, spectacles interactifs, contes et cinéma en famille, etc. : il y a tant à faire dans les bibliothèques ! Le réseau des bibliothèques de la ville de Québec présente « Sous les projecteurs », avec une programmation regroupant 50 activités gratuites pour les enfants. À noter que certaines activités sont offertes en priorité aux abonnés et que la réservation est souvent requise.

Une journée au musée

Les musées présentent également une programmation spéciale pour la relâche. Stimulez vos neurones au Musée de la civilisation, alors que l'exposition Cerveau a inspiré une foule d'ateliers thématiques. La programmation, gratuite pour les 11 ans et moins, mettra leur cerveau à l'épreuve et saura éveiller tous leurs sens. Du côté du Musée national des beaux-arts du Québec, la relâche suit les traces de l'exposition vedette Alberto Giacometti en proposant aux enfants de devenir sculpteur à leur tour, de moduler de petites pièces et de créer un théâtre d'ombres. Une soirée cinéma en pyjama, en collaboration avec le Festival de cinéma en famille de Québec, sera aussi présentée le 6 mars (activités payantes).

Dans Charlevoix

Le Massif en version mini

Le Massif de Charlevoix se met en mode mini pour la relâche. Durant toute la semaine, différentes activités inviteront les enfants à se glisser dans la peau des grands en devenant un mini-patrouilleur de ski ou un mini-moniteur d'un jour. En plus de la mini luge et de la cabane à sucre.

Détente et jeux de société

Après une journée de ski, direction le Mousse Café pour relaxer, déguster un bon chocolat chaud ou un potage et se rassembler autour de jeux de société. Ouvert depuis l'été dernier, le café-luncherie familial, qui est aussi une coopérative, est rapidement devenu un favori autant des locaux que des gens de passage à Baie-Saint-Paul.

Dans Chaudière-Appalaches

Une aventure scientifique dont vous êtes le héros

En quête d'aventure scientifique ? À Lévis, Le Bunker vous projettera après la 3e Guerre Mondiale dans un climat de tension où les défis sont nombreux : boire, manger, combattre les maladies et les infestations. Des expériences de chimie en groupe (10 ans et plus) et des ateliers pour les 5 à 12 ans permettent de jouer les scientifiques et de sauver l'humanité dans un vrai laboratoire souterrain, protégé par Le Bunker.

De la luge autrichienne au Domaine du Radar

D'ancienne base militaire à base de plein air, ça glisse au Domaine du Radar ! Dévalez les pentes du Mont Sainte-Marguerite, le sommet le plus haut de la région, sur une luge autrichienne en bois. Deux pistes de 2.3 km sont accessibles : la familiale ou la kamikaze pour les plus téméraires. Le service de remontées en autobus est inclus. Durant la relâche, la montagne est ouverte à tous les jours et propose aussi une mini-ferme, de la raquette et de la glissade sur tube à air. Un souper fondue suivi d'une soirée aux flambeaux marquera le début de la relâche le 3 mars.

Au Saguenay Lac-Saint-Jean

Promenade dans un village historique

Découvrez le Village historique Val-Jalbert sous un autre jour, en plein hiver. Désormais accessible à l'année, le lieu empreint d'histoire est idéal pour une promenade à pied, en raquette ou en ski de fond dans un décor féérique. Le plus : pour la relâche, profitez de 50 % de rabais sur tout incluant l'accès au site et la location de raquettes.

Grimper sur des blocs au Beta Crux

Nouvellement ouvert à Saguenay, aménagé dans une ancienne église, le centre d'escalade Beta Crux invite les jeunes et moins jeunes (aucun âge minimal) à grimper sur ses murs de blocs, en toute sécurité, sans corde ni harnais. On y trouve aussi le seul Jumpai intérieur au pays.