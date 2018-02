Un programme de prévention des fugues est lancé par le Réseau Enfants-Retour

Dans le but d'empêcher les jeunes de fuguer et d'être victimes d'exploitation sexuelle, le Réseau Enfants-Retour lance le programme de prévention «AIMER».

Il s'agit d'un programme provincial, en anglais comme en français, qui offrira des ateliers aux jeunes et des séminaires pour les parents qui cherchent à épauler leurs enfants et à apprendre à reconnaître les signes d'exploitation sexuelle.

Il vise les jeunes de 10 à 13 ans et est unique au Québec, soutient Pina Arcamone, la directrice générale du Réseau Enfants-Retour.

L'acronyme AIMER est pour Affirmation, Image de soi, Mettre ses limites, Égalité et Relations saines.

Son but est d'outiller plus de 40 000 jeunes partout dans la province.

Dans le cadre des ateliers et séminaires, seront abordés la question du consentement et le droit de dire non. Le programme veut aider les jeunes à identifier leurs limites et à dénoncer les comportements inappropriés, entre autres.

L'ambassadrice des programmes jeunesse de l'organisation sera Ludivine Reding, qui tient actuellement le rôle principal de la série télévisée «Fugueuse», qui suscite bien des réactions et des émotions chez les téléspectateurs.

Un répertoire de services et de ressources sera aussi créé et mis en ligne.

L'organisme sans but lucratif Enfant-Retour Québec s'est donné pour mission d'assister les parents dans la recherche de leur enfant porté disparu et de contribuer, par l'éducation du public, à la diminution des disparitions d'enfants.