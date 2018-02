Tous ces patineurs canadiens sont en couple dans la vraie vie

Ceux qui se sentent embêtés par le fait que les danseurs sur glace canadiens Tessa Virtue et Scott Moir ne sont, en fait, pas un couple dans la vraie vie (mais qui patine comme ça à moins d'être en amour, ou au moins, épris de désir? Voyons!), peuvent finalement trouver un peu de réconfort.

Non, Virtue et Moir ne viennent pas d'annoncer qu'ils sortaient ensemble secrètement tout ce temps (désolé), mais il y a d'autres couples de patineurs adorables que nous pouvons célébrer dans l'équipe canadienne. Comme quoi il peut faire chaud dans les arénas!

Voici quelques couples mignons ensemble dans la vraie vie.

1. Denny et Josie Morrison

Pas seulement ensemble: ils sont mariés! Les patineurs de vitesse Denny Morrison et Josie Morrison (née Spence) ont uni leurs destinées en mai 2017, selon la Canadian Press.

Et leur histoire d'amour serait incroyable même s'ils n'étaient pas des athlètes olympiques. Alors que le couple ne sortait pas encore ensemble, quand Morrison a ouvert les yeux à l'hôpital après un accident de moto en 2015, il a dit à l'infirmière que sa coéquipière à son chevet - Josie - était sa future femme, a-t-il raconté à la Canadian Press.

L'année suivante, quand Morrison a subi un accident vasculaire cérébral, c'est Josie qui a reconnu les symptômes et qui l'a amené à l'hôpital, a-t-il écrit à Vice.

Il l'appelle maintenant son ange gardien.

Josie a découvert qu'elle joindrait Morrison sur l'équipe olympique à Pyeongchang en janvier, rapporte la Canadian Press.

"Ça signifie beaucoup pour nous," a dit Josie. "C'était un rêve."

Après les Jeux, la paire partira en lune de miel attendue depuis longtemps.

2. Eric Radford et Luis Fenero

«C'était si bien de passer du temps avec cet homme à la Maison canadienne et Maison de la Fierté.»

OK, OK, donc le danseur sur glace Luis Fenero est Espagnol, pas Canadien, mais on a fait une exception pour ce joli couple (en plus Fenero s'entraîne à Montréal!).

Le patineur artistique Eric Radford a fait la manchette lundi en étant le premier athlète ouvertement gay à gagner l'or dans les Jeux d'hiver. Sa performance impressionnante a aidé l'équipe Canada à gagner sa première médaille d'or des Jeux.

​​​​​​

3. Charles Hamelin et Marianne St-Gelais

Les patineurs de vitesse Charles Hamelin et Marianne St-Gelais ont révélé être en couple il y a huit ans avec un baiser (qui deviendra plus tard viral) après que Hamelin ait gagné une médaille d'or à Vancouver.

Charles Hamelin kisses his girlfriend and fellow Canadian short-track skater Marianne St-Gelais during the 2010 Winter Olympics on Feb. 26, 2010.

Le moment a été recréé en 2014 quand Hamelin a gagné une autre médaille d'or à Sotchi.

Canada's Charles Hamelin kisses his girlfriend Marianne St-Gelais after winning the gold medal in the Men's Short Track during the Sochi Winter Olympics on Feb. 10, 2014.

St-Gelais, qui a remporté deux médailles d'argent, a dit qu'en 2018 elle focalisera son attention sur sa propre performance.

«Je peux supporter Charles, je peux être là pour lui. Mais si quelque chose de mauvais arrive, si quelque chose de bien arrive, je dois garder en tête que j'ai encore une course à faire, que j'ai encore des buts, et que je veux encore atteindre le podium», a-t-elle expliqué au Toronto Star.

Mais elle et Charles sont encore super cutes!

4. Caroline Ouellette et Julie Chu

Quand l'ancienne capitaine de l'équipe olympique américaine de hockey féminin et l'ancienne capitaine de l'équipe canadienne tombent amoureuses et ont un bébé ensemble, on fait une exception dans nos «couples canadiens» même si aucun n'est en compétition cette année.

Parce que c'est une histoire d'amour digne d'un scénario de film... et le bébé est TRÈS mignon!

Ouellette et Chu, considérées comme étant les plus grandes athlètes féminines de hockey de tous les temps, ont annoncé la naissance de leur fille, Liv, en novembre. Si, comme nous, vous vous demandez quelle équipe sera la préférée de Liv, voici la réponse: aucune des deux.

Chu et Ouellette sont toutes les deux entraîneuses pour l'équipe de hockey féminine de l'Université Concordia à Montréal, les Stingers. Et elles jouent ensemble pour les Canadiennes de Montréal, remportant la coupe Clarkson la saison dernière.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.

