Une adresse 100% française? Le restaurant Crème fraîche Bistrologie dans Rosemont

Mardi 13 février se déroulait la soirée de lancement de Crème fraîche Bistrologie. Situé sur la rue de la Roche, dans le quartier Rosemont-La-Petite-Patrie, ce nouveau bistro de Rosemont occupe le local de l'ancien North End — bar à huîtres. Notre photographe était du party.

Aux manettes

Joaquim Henni a tenu le poste de sous-chef au Barocco/Bacata et à l'Auberge Saint-Gabriel depuis son arrivée au Québec. Avant de traverser l'Atlantique, il a exercé sa passion pour la restauration en France pour le Groupe Accord et il a également travaillé sous les ordres du chef Jacques Chibois, détenteur de 3 étoiles Michelin. Son frère, David, est l'ancien directeur général de L'Gros Luxe. Quant à Adrien Ricci, il a été chef-barman à l'Auberge Saint-Gabriel et a roulé sa bosse dans plusieurs pays.

D'où vient le nom?

«On a décidé de jouer sur le mot : bistrologie, pour la science du bistro» -David Henni, copropriétaire. « On est tous Français : la crème fraîche, ça fait partie de notre façon de cuisiner.»

Qu'est-ce qu'on mange?

On trouve, au menu du Crème Fraîche, beaucoup de fromages, des charcuteries, des huîtres et des plats à partager qui changeront au gré des saisons, des bières, des cocktails et des vins d'importations privées. « On part du principe que tant qu'à sortir, mieux vaut boire des choses qu'on ne boit peut-être pas chez soi » - David Henni.

