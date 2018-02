BIEN-ÊTRE

Montez à bord du paquebot géant «Symphony of the Seas»

C'est l'heure des finitions à bord du "Symphony of the Seas". À 38 jours de la livraison, quelque 2 000 personnes s'activent à bord du jumeau de l'actuel plus gros paquebot de croisière du monde.Le chantier naval STX de Saint-Nazaire doit remettre les clés du navire à l'armateur américain Royal Caribbean le 23 mars.