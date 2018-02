Les Canadiens Meagan Duhamel et Eric Radford ont mis la main sur la médaille de bronze à l'épreuve en couple de patinage artistique des Jeux de Pyeonchgang jeudi.

Troisièmes à l'issue du programme court la veille, Duhamel et Radford ont livré une solide performance qui leur a valu une note de 153,33 points, pour un score total de 230,15.

Avec encore deux tandems à s'exécuter, dont les Chinois Wenjing Sui et Cong Han, Duhamel et Radford occupaient le deuxième échelon, à plus de cinq points du duo formé d'Aljona Savchenko et de Bruno Massot, porte-couleurs de l'Allemagne.

Quatrièmes mercredi, Savchenko et Massot ont réalisé la performance de la soirée avec un programme libre qui leur a valu une note de 159,31 points pour un score cumulatif de 235,90.

Sui et Han ont obtenu une note de 153,08 lors du programme libre, inférieure à celle des Canadiens. Toutefois, le coussin de quelque cinq points qu'ils avaient bâti sur Duhamel et Radford lors du programme court leur a permis de se hisser au deuxième échelon avec un score de 235,47.

Le dernier espoir des Canadiens reposait sur une contre-performance d'Evgenia Tarasova et de Vladimir Morozov, de l'équipe des athlètes représentant la Russie.

Deuxièmes à la suite du programme court grâce à un score de 81,68, Tarasova et Morozov ont obtenu une note de 143,25 lors de leur programme libre, ce qui les a laissés à plus de cinq points du tandem canadien.

De gauche à droite: Wenjing Sui et Cong Han, Aljona Savchenko et Bruno Massot, Meagan Duhamel et Eric Radford.

Duhamel et Radford méritent donc une deuxième médaille aux Jeux de Pyeongchang après avoir contribué à la conquête de l'or du Canada lors de la compétition par équipe.

Avec la troisième place de Duhamel et Radford, le Canada totalise 11 médailles depuis le début des Jeux.

Deux autres duos canadiens ont participé au programme libre.

Julianne Séguin et Charlie Bilodeau ont terminé en neuvième position avec un score de 204,02. Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro se sont classés en 11e place, avec une note finale de 198,11.

