De nombreuses personnalités publiques ont tenu à souligner la Saint-Valentin aux yeux de tous. Certains en adressant des mots doux à leur douce moitié sur les réseaux sociaux, d'autres en annonçant la venue prochaine d'un premier bébé, ou en demandant l'élue de leur coeur en mariage à l'Assemblée nationale.

De son côté, Maripier Morin a voulu célébrer son couple à travers ses imperfections par l'entremise d'un billet publié sur son site web.

L'animatrice commence en expliquant qu'elle fait passer son travail avant tout, souvent au détriment de ses proches, mais que son mari l'a toujours soutenue dans sa carrière.

«Brandon et moi vivons une relation à distance depuis 7 ans. [...] Jamais, il ne m'a demandé de quitter ou de ralentir ce que je fais pour aller le rejoindre. C'est en grande partie grâce à lui et son soutien inconditionnel que je peux m'accomplir», confie-t-elle.

On s'aime comme ça. On est un couple normal, on vit des «ups and downs» comme tout le monde. Maripier Morin

Maripier Morin poursuit en faisant l'éloge des irritants du quotidien, des petites habitudes qui peuvent exaspérer l'autre, mais que les deux partis ont fini par accepter avec le temps. «J'exagère toujours mes histoires, il ne ramasse jamais son linge sale. J'aime quand les coussins du salon sont placés de façon impeccable, iI passe son temps à les lancer par terre. Je déteste prendre des décisions, il écoute la télé à tue-tête en même temps que des stories à plein volume sur son cellulaire.»

«Nous devons constamment nous battre pour garder la flamme en vie et nous rappeler que notre couple en vaut la peine. On est imparfaits, mais la façon qu'on a de s'aimer et de se supporter, elle est parfaite [...] Brandon (Brenda pour les intimes), je veux juste te dire que je t'aime. Je suis fière de notre évolution et chaque jour, je nous trouve plus fort. Je sais que tu m'aimes parce que j'arrive encore à te faire rire avec mes niaiseries et ça, c'est précieux», conclut-elle.

