Mariloup Wolfe réalisera son deuxième film

Mariloup Wolfe n'a désormais plus à faire ses preuves comme réalisatrice. Après son premier long-métrage, Les pieds dans le vide (2010), plusieurs épisodes de 30 vies (2013-2014), la première saison de Ruptures (2015) et la très léchée série Hubert et Fanny, présentement en ondes à Radio-Canada, la créatrice a imposé son style, élégant, raffiné et empreint d'émotions. La réalisation occupe désormais une place aussi importante que le jeu dans son curriculum vitae et son emploi du temps.

2018 sera une année importante à cet égard pour Mariloup, puisqu'elle tournera à l'été son deuxième film, a annoncé mercredi Téléfiction, qui produira l'œuvre via sa filiale Films Vision 4 et en assurera la distribution. Téléfiction était aussi derrière Les pieds dans le vide.

Ce nouveau cru de Mariloup Wolfe s'intitulera Jouliks et sera en fait l'adaptation de la pièce de théâtre du même nom de Marie-Christine Lê-Huu, que les tout-petits connaissent bien pour son rôle dans Toc Toc Toc, mais qui se démarque également beaucoup comme auteure, et ce, depuis plus de 20 ans. Marie-Christine Lê-Huu signera d'ailleurs le scénario de son récit au grand écran.

Jouliks raconte l'histoire de la petite Yanna, 7 ans, qui mène une existence libre auprès de ses parents qu'elle aime éperdument, son papa, Zak, qui est Rom, et sa maman, Véra, qui a grandi dans le Bas-du-Fleuve. Mais la relation amoureuse de ceux-ci bat de l'aile, et Yanna en est déchirée. La gamine tente par tous les moyens d'éviter que sa famille n'éclate. Surtout lorsque sa grand-mère, Marguerite, la mère de Véra, s'en mêle et menace de tout gâcher. Yanna posera alors un geste étonnant, qui modifiera à tout jamais le cours des jours tranquilles du petit clan, dans le seul but d'éviter la catastrophe.

Aucun acteur ni actrice de Jouliks n'a encore été dévoilé(e). Claude Veillet et Annie Blais en seront les producteurs, ce dont Mariloup Wolfe s'est vivement réjouie, mercredi.

«J'ai réalisé mon premier long-métrage, Les pieds dans le vide, il y a 10 ans déjà, avec Claude et Annie de Films Vision 4, et je les remercie une fois de plus de me confier ce magnifique projet et surtout de leur précieuse confiance. Pour réaliser un film, j'ai besoin de vibrer, d'être hantée, troublée, de rêver... À la lecture du scénario de Marie-Christine, j'ai eu un énorme coup de foudre pour cette histoire. J'ai très hâte de mettre en images cet univers singulier», a souligné la cinéaste dans un communiqué.

La date de sortie en salle de Jouliks n'a pas encore été précisée.

