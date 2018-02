Pour la deuxième année consécutive, Eugenie Bouchard fait partie des modèles choisis pour l'édition maillot de bain 2018 du magazine Sports Illustrated.

Les clichés de la joueuse de tennis sont d'ailleurs très sexy, comme vous pouvez le voir dans la vidéo du shooting ci-dessous.

Go behind the scenes with the one and only @geniebouchard pic.twitter.com/RrZUZMERuz

Ce ne doit pas être facile de voir des photos de sa fille en bikini, parlez-en à Michel Bouchard. Mais le père de la joueuse de tennis a envoyé un beau message à sa fille qui l'a ensuite relayé sur Twitter.

«Tu sais, c'est un peu étrange pour un père de voir sa fille à moitié habillée dans un magazine. Mais c'est fait avec goût. Je suis fier de toi. Bien joué!», montre la capture d'écran publiée par Eugenie Bouchard avec la mention «alors papa approuve... Dieu merci».

Les détracteurs de «Genie» ont évidemment saisi l'occasion (de manière très déplacée parfois) pour rappeler à la jeune femme de 23 ans qu'elle devrait se concentrer sur le tennis au lieu de jouer au mannequin.

«Faire la couverture du Sports Illustrated deux ans de suite. Un incroyable accomplissement de tennis.» (NDLR: Eugenie Bouchard n'a pas été sur la couverture du magazine l'an dernier ni cette année.)

Twice featured in SI Swimsuit but yet to win two Career titles. I hope as a tennis player you are really proud of yourself lol.