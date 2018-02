Entendre du Ginette Reno à Pyeongchang, ça ne laisse pas indifférent!

C'était attendu. Et ça n'a pas déçu.

La voix de Ginette Reno a accompagné les patineurs artistiques Ryom Tae-ok et Kim Ju-sik à Pyeongchang, alors que ces derniers ont glissé sur les notes de «Je ne suis qu'une chanson».

Les patineurs nord-coréens, qui étaient venus s'entraîner à Montréal, ont choisi cette chanson à la suite d'une suggestion de la chorégraphe Julie Marcotte. « Ils sont venus [à Montréal] pour notre expertise. Pourquoi ne pas les renvoyer en Corée du Nord avec notre expertise et une chanson d'une artiste québécoise? » avait raconté Mme Marcotte à Radio-Canada, dans un reportage diffusé en septembre dernier.

Voici donc la performance diffusée par Radio-Canada sur Twitter:

Les commentaires ont été nombreux sur le réseau social. Et, pour la plupart, très positifs...

Si un jour on m'avait dit que Ginette Reno et Nord-Coréens allaient cohabités dans une même phrase😮 #PyeongChang2018 https://t.co/9gvdzomcs6

Surréaliste: j'écoute distraitement les jeux et le patinage et j'entends « je ne suis qu'une chanson » de Ginette Reno. Je me dis donc: tiens ce sera les Québécois. MAIS NON! Ce sont les Nord coréens en Corée du Sud ! #feep #Olympiques #jereve