Coupable de huit chefs de maltraitance envers 55 animaux

Le Montréalais Marcel Couillard a été déclaré coupable de huit chefs d'accusation de maltraitance envers les animaux, rapporte la SPCA sur son blogue.

La SPCA avait saisi 54 chats et un chien dans un appartement de Montréal le 1er septembre 2016, en raison de nombreuses infractions à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal. L'organisme avait constaté que le logement de M. Couillard était insalubre et non sécuritaire, en plus d'une absence flagrante de soins vétérinaires.

Le contrevenant a été condamné à des amendes s'élevant à 12 500 $ et à une interdiction de posséder plus de quatre animaux, et ce sur une période de 15 ans.