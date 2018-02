Des passagers partagent des images terrifiantes de l'atterrissage d'urgence de leur avion

Des passagers ont eu une petite frousse lors d'un vol de United Airlines reliant la Californie à Hawaï mardi.

Plusieurs passagers ont remarqué qu'une pièce recouvrant le moteur de l'avion était tombée, rapporte CNN.

L'engin a dû faire un atterrissage d'urgence vers 13h, selon Hawaii News Now.

L'incident a été partagé sur Twitter par de nombreux passagers. Ceux-ci ont diffusé des images du bris de l'appareil et des turbulences à bord.

#ua1175 so glad we are all safe after our emergency landing. pic.twitter.com/bltAPWzYhn — Haley Ebert (@haleylora) February 13, 2018

«#ua1175 si heureux que nous soyons tous en sécurité après l'atterrissage d'urgence.»

«Le vol le plus effrayant de ma vie.»

for those fellow flight enthusiasts wanting to see more detail #ua1175 pic.twitter.com/SvADgjWgIK — Erik Haddad (@erikhaddad) February 14, 2018

«Pour les autres enthousiastes qui veulent voir plus de détails.»

Hats off to the pilot of @united #ua1175!!! Landed safely after a close-call! pic.twitter.com/ltwXd58rVH — CamoKing (@XxDustinAdamsxX) February 14, 2018

«Chapeau au pilote de @united uu1175 !!! Atterri en toute sécurité après un appel d'urgence!»

L'avion aurait commencé à trembler à la suite d'un gros bruit entendu à bord, a confié Allison Sudiacal, une passagère du Boeing 777, à Hawaii News Now.

«Nos pilotes ont suivi tous les protocoles nécessaires pour atterrir en sécurité. L'avion a roulé jusqu'à la porte et les passagers ont débarqué normalement», rapporte Fox News.

La Federal Aviation Administration a déclaré qu'elle enquêterait sur l'incident.