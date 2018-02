Nommez un duo de patineurs plus iconiques que Tessa Virtue et Scott Moir. Ça n'est pas possible!

Ils s'entraînent et disputent ensemble des compétitions depuis 1998, alors que Tessa Virtue n'avait que 9 ans et Scott Moir 11.

Les deux ont littéralement grandi sur la glace et ont gagné 9 Championnats canadiens, et 4 Championnats du monde et de mutliples grands prix. Ils n'ont pas volé leur titre de meilleur duo de patineurs au monde.

En 2010, ils sont devenus le premier couple à remporter la médaille d'or en patinage aux JO de Vancouver. Ils ont aussi raflé l'argent aux Jeux d'hiver en 2014 à Sochi, et leur plus grande consécration aura été de remporter l'or à PyeongChang.

Retour sur 20 ans de style(s) sur glace!

Fin des années 90 et début 2000

En 1998, ils disputent leur première compétition ensemble!

Au début des années 2000, ils poursuivent leur entraînement et commencent la compétition en tant que juniors au Canada et ailleurs.

2006

Le couple remporte le titre mondial junior en 2006, ce sont les premiers Canadiens!

2007

Virtue, 17 ans, et Moir, 19 ans, participent désormais aux compétitions nationales et internationales au titre de seniors.

2008

Le couple remporte la médailel d'argent à leur 2e participation aux Championnats du monde en 2008.

2009

En 2009, c'est le bronze aux Championnats du monde.

2010

Pour leur première participation aux JO, ils étaient les plus jeunes Nord Américains à gagner l'or, mais ils étaient aussi les plus jeunes (20 et 22 ans).

2011

En 2011, ils décrochent l'argent aux Championnats du monde de 2011.

2012

C'est l'or aux Championnats du monde et l'argent au Grand Prix Final.

2013

2013 est synonyme de l'année de l'argent aux Championnats du monde ainsi qu'au Grand Prix Final. Cette même année, ils décrochent leur 5e championnat canadien.

2014

Pour leur 2e JO, ils décrochent l'argent.

2015

2016

Après deux ans d'arrêt, ils reviennent pour la saison 2016-2017. Et cela sera certainement l'une de leur meilleure année!

2017

2018

2018...!

Pour ceux qui s'interrogent s'ils forment un couple ou non, la réponse est qu'ils ressentent une vraie chimie sur la glace. Il s'agirait d'une amitié et d'une relation professionnelle hors du commun!

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.

