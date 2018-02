Une 15e édition béton pour La Nuit Blanche à Montréal

Avec plus de 200 activités réparties sur 152 lieux à travers la ville, la 15e Nuit Blanche s'annonce riche en rendez-vous. Dans le cadre du festival Montréal en Lumière, la grande manifestation hivernale promet aussi une flopée de belles surprises.

Les organisateurs ont dévoilé lundi les détails de la programmation orchestrée autour de neuf lieux stratégiques qui va du Quartier des spectacles au Plateau Mont-Royal en passant par le Mile-End, Hochelaga, le centre-ville, le Quartier latin + Village, le Vieux-Montréal, le «pôle» Nord sans oublier le parcours de Art souterrain qui comme son nom l'indique se déroulera dans les entrailles de la ville.

Dès le 3 mars, les noctambules auront droit à plusieurs incontournables musicaux, notamment le spectacle des Canailles, suivi des DJ sets Gotsoul Session. Outre l'invité spécial Quicksound Live, on n'oubliera pas de signaler les présences de Zack Cola et de Bang Bang The Boogie de jojoflores & Cesar. À l'intérieur du nouvel édifice Wilde, l'Agora de la danse proposera un marathon de vinyles et battle de danse que l'on nous promet déjanté.

L'art, la musique et l'humour seront réunis à La nuit est encore blanche, rassemblant pour l'occasion Mara Tremblay, Fred Fortin et Galaxie, ainsi que Jean-Philippe Wauthier, Fred Savard, Olivier Niquet et Jean-Sébastien Girard. De l'humour encore au Cabaret festif n° 8 avec Les Appendices.

Un foisonnement de propositions

Toute une panoplie de participations est à prévoir. Au Musée des beaux-arts de Montréal, un parcours nocturne imaginé autour de son ambitieuse exposition consacrée à Napoléon. Quant au Musée McCord, il sera question de résurrection des Contes urbains en suggérant une découverte guidée de l'expo familiale Tohu-Bohu au pays des contes.

Des circuits d'installations, un laboratoire de poésie, des expositions, des salles dédiées à l'univers du jeu vidéo ou des visites guidées (certaines prévues de nuit à la lumière des flambeaux!), la Nuit Blanche 2018 foisonne de propositions.

Organisé pendant la manifestation, le festival Art Souterrain revient pour une dixième année consécutive. De retour également, La Guilde du Festival du nouveau cinéma agrémentée de projections de courts métrages et de performances mettant à l'honneur les arts autochtones contemporains avec les artistes multidisciplinaires Caroline Monnet, Guy Sioui Durand, et le DJ Parker Mah.

Durant la Nuit Blanche, le 3 mars prochain, rappelons que le métro sera ouvert toute la nuit.

