Le printemps-été 2018 d'Atelier Privé ou comment trouver une robe griffée sans se ruiner

On est encore en plein dans l'hiver, mais déjà avouons-le le printemps se profile tranquillement. Une preuve s'il en faut? La marque Atelier Privé a dévoilé sa collection printemps-été 2018 qui laisse présager de bien jolis moments ponctués de mariages, de bals ou de soirées glamour.

Qu'est-ce qu'Atelier Privé?

C'est un service de location pour les grandes occasions emmené par Rachel et Olivia. Il sera possible de louer robes griffées et accessoires pour un événement marquant: bal de charité, simple soirée habillée, cocktail, mariage our encore bal de finissants.

Au programme: des modèles signés Monique Lhuillier, Bagdley Mischka, Zac Posen, Theia, Nicole Miller, Keepsake, SelfPortrait, Carmen Marc Valvo ou encore Jill Stuart. Une bien jolie sélection accessible sans se ruiner puisque le service se détaille entre 80$ et 250$. Pourquoi acheter cher une robe qu'on ne reportera probablement jamais?!

Location de trois jours

Avec une durée de location de trois jours, il n'est pas question de se sentir pressés par le temps. Le nettoyage et autres details sont gérés par la compagnie. Il suffira de passer prendre votre robe, de la déposer au retour.

Pour voir toutes les photos de l'événement très glamour dans la galerie ci-dessous

Au programme: après-midi glamour ponctué de manucures offertes par Barbarella Spa et de délicieux desserts confectionnés par La cuisine de la petite Leah!