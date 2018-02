Une serveuse déplore sur Facebook qu'une église ne lui donne pas de pourboire et se fait virer le lendemain

Une serveuse de 25 ans a été virée de son emploi dans un steakhouse de Palm Beach Gardens, en Floride, après s'être plainte sur Facebook de ne pas avoir reçu de pourboire d'une église.

Selon WSNV, la Christ Fellowship Church a passé une commande pour 735$ au Outback Steakhouse où travaillait Tamlynn Yoder, mercredi dernier. Lorsqu'un bénévole de l'église est arrivé pour prendre la commande, Mme Yoder était là pour l'aider. Ce dernier a payé la note sans offrir aucun pourboire.

Après son quart de travail, la serveuse s'est dirigée vers les médias sociaux pour dénoncer l'église. Une des ses amies a téléphoné à l'église pour se plaindre et a eu pour réponse que le bénévole ignorait qu'il devait laisser un pourboire. Sous le conseil d'un autre ami, qui avait entendu que l'église se plaindrait au restaurant, Mme Yoder a supprimé sa publication Facebook.

Le lendemain, quand elle est entrée au travail, elle a été virée.

L'église avait commandé 25 steaks, 25 poulets et 25 patates. «Nous prenons la commande au téléphone, on l'organise, on fait la transaction et on amène la commande à l'auto. C'est autant de travail que le service aux tables», a raconté Yoder au Palm Beach Post, après coup.

Cathie Koch, une porte-parole d'Outback Steakhouse, a affirmé au Palm Beach Post que, selon la politique de la compagnie, les employés ne peuvent rien publier à propos de leurs clients sur les médias sociaux.

Bien qu'elle n'a pas récupéré son emploi, Mme Yoder a tout de même reçu une compensation de la Christ Fellowship Church qui l'a contactée après coup. «C'était beaucoup plus que la valeur du pourboire», a laissé entendre la serveuse, qui rêve d'ouvrir son restaurant un jour. «J'adore cette business», a-t-elle lancé au Palm Beach Post.