Voici comment Télé-Québec célèbre ses 50 ans...

Puisqu'un demi-siècle d'existence, ça se fête en grand, la chaîne, qui poursuit depuis toujours les mêmes mandats de culture et d'éducation, proposera une programmation-anniversaire spéciale, plus particulièrement du 15 février au 16 mars. Des rendez-vous spéciaux de Belle et Bum et Banc public sont également prévus à la fin mars et à la fin avril.

Toutes les vedettes actuelles de Télé-Québec, Les Appendices, Guylaine Tremblay, Christian Bégin, Normand Brathwaite, Marie-Soleil Michon, Sébastien Diaz, Bianca Gervais et les autres pigeront dans la boîte à nostalgie pour nous remémorer quantité de souvenirs, allant de l'époque où l'antenne s'appelait Radio-Québec (avant 1996), jusqu'à aujourd'hui.

Ciné-Cadeau, Droit de parole, Parler pour parler, Avec un grand A, Beau et chaud, Pignon sur rue, Ciel! Mon Pinard, Le plaisir croît avec l'usage, Ça manque à ma culture, Passe-Partout, Le club des 100 watts, Zap, Graffiti, Les bobos, Macaroni tout garni, Ramdam, et alouette : tous les titres marquants du diffuseur public au fil du temps risquent d'être évoqués à un moment ou un autre de cette rétrospective variée.

Voici comment chaque émission de Télé-Québec mettra la main à la pâte pour contribuer aux festivités!

Le Dernier Passager WIXX

Au Dernier passager WIXX (vendredi, 16 février, 18h), les questions d'Anaïs Favron porteront sur Télé-Québec et son histoire. Les jeunes concurrents du jeu-questionnaire se feront ainsi interroger sur l'année de présentation de la toute première émission de Télé-Québec, le nombre d'animateurs de Cochon dingue, le nombre d'années d'existence de Ciné-Cadeau, la raison d'être de la série documentaire MTL, et ainsi de suite.

Formule Diaz

À Formule Diaz (lundi, 19 février, 21h), on usera du prétexte pour jaser de culture québécoise des 50 dernières années au sens large. On survolera ces cinq décennies avec cinq invités qui détailleront l'importance de ces périodes à leurs yeux : Louise Lecavalier (années 80), Marc-André Coallier (années 90), Patrick Huard (années 2000), Valérie Plante (années 2010), et Hubert Lenoir interprétera un succès de Jean-Pierre Ferland pour symboliser les années 70.

Les Appendices

Après avoir revisité l'année 2017 de leur humour si particulier le 30 décembre dernier, les Appendices remettent ça avec le faux documentaire 50 ans de télé et de Québec (jeudi, 22 février, 20h). La joyeuse bande réinventera à sa manière les classiques de Télé-Québec, au moyen de parodies et de «rencontres improbables entre le passé et le présent», dit-on. La Madame Bourette d'À plein temps passera-t-elle un mauvais quart d'heure? Avec les Appendices, on peut s'attendre à tout!

Sur la Fabrique culturelle, une incursion dans les coulisses de ce délire farfelu qu'est 50 ans de télé et de Québec, en vidéo, sera disponible dès ce jeudi, 15 février. Jean-François Chagnon, Sonia Cordeau, Julien Corriveau et Jean-François Provençal y témoigneront de leur processus de création.

Électrons libres et Génial!

Même les tribunes scientifiques que sont Électrons libres et Génial! contribueront à saluer l'œuvre de Télé-Québec. À Électrons libres (vendredi, 23 février, 18h30), Pierre Chastenay, Rabii Rammal et Marianne Desautels-Marissal dresseront un bilan des avancées scientifiques les plus spectaculaires des 50 dernières années. Entre autres objets de curiosité, on se demandera comment Radio-Québec pouvait être captée en 1968, à ses débuts, et comment a évolué notre connaissance scientifique de la génétique, de la Terre, de l'informatique, de la mortalité infantile, de l'imagerie médicale...?

Puis, à Génial! (du lundi au jeudi, 26 février au 5 mars, 19h), des participants d'émissions jeunesses mémorables de Télé-Québec croiseront le fer. Marc-André Coallier (Le club des 100 watts) et Jacques L'Heureux (Passe-Partout) s'affronteront la première semaine, tandis que Mariloup Wolfe (Ramdam) et Vincent Bolduc (Tactik) se mesureront l'un à l'autre en deuxième ronde, sous le gentil parrainage des animateurs Stéphane Bellavance et Martin Carli.

Ça vaut le coût

Du côté de Ça vaut le coût (Lundi, 12 février, et 5, 12 et 16 mars), Marie-Soleil Michon et son équipe feront défiler un montage d'archives tirées d'anciens magazines de services de Télé-Québec, ce qui conclura la cinquième saison de cette plateforme hebdomadaire consacrée à la consommation et ses dérivés. Ce sera l'occasion de constater à quel point technologies, finances, tendances et autres biens ont évolué rapidement à travers les ans.

Format familial

Format familial (mercredi, 28 février, 20h) aura droit à une édition allongée à une heure, où on mettra en valeur un demi-siècle d'évolution humaine et de mentalités au Québec. Parmi les thèmes abordés, on relève l'homosexualité, l'engagement amoureux, l'éducation et l'immigration.

Les Francs-Tireurs

Les francs-tireurs (mercredi, 28 février, 21h), Benoît Dutrizac et Richard Martineau, eux, offriront une table ronde avec Jean-Marc Léger, René Homier-Roy et Michèle Courchesne, où on débattra des enjeux qui ont ébranlé le Québec social et politique depuis 50 ans.

Dans les médias

À Dans les médias (jeudi, 1er mars, 21h), Marie-Louise Arsenault et ses convives, dont l'invitée spéciale Anne-Marie Dussault, se pencheront sur des images qui ont frappé l'imaginaire collectif dans divers véhicules médiatiques dans le même laps de temps, et constateront les transformations qui ont jalonné la sphère publique et journalistique.

Deux hommes en or

L'un des visages les plus importants du passé (Droit de parole) et du présent (les séries documentaires Soins intensifs, École à l'examen, TDAH mon amour, Voir autrement et L'Écran Roi) de Télé-Québec, Claire Lamarche, sera invitée à Deux hommes en or le vendredi 2 mars, à 21h.

Curieux Bégin

L'inénarrable Christian Bégin apportera pour sa part son grain de sel à la fête, à Curieux Bégin (vendredi, 16 mars, 19h) en accueillant à sa table les monuments Janette Bertrand (Parler pour parler, Avec un grand A) et Claude Saucier (TéléService). Et qui d'autre que Diane Jules, l'inoubliable Violette de Parler pour parler, serait mieux placé pour assurer le service de ce repas unique...? Beaucoup de rires et de papotage à prévoir, assurément.

Belle et Bum

Chez Belle et Bum (samedi, 24 mars, 21h), c'est en musique qu'on commémorera les 50 printemps de Télé-Québec, mais on saisira aussi l'opportunité de festoyer pour les 15 ans du happening que pilote Normand Brathwaite depuis ses débuts, en 2003. Ce dernier et sa co-animatrice, Mélissa Lavergne, nous feront revivre des segments puissants d'hier et d'aujourd'hui de Belle et Bum : on reverra ainsi des prestations de monstres sacrés tels Plume Latraverse, Gilles Vigneault, Rufus Wainwright, Claude Dubois et plusieurs autres.

Banc public

Enfin, en plus de se remplir la panse à Curieux Bégin, Janette Bertrand ira discuter avec Guylaine Tremblay de son vaste apport à la société à Banc public (jeudi, 26 avril, 19h30). Qui de mieux que celle qui a «déniaisé le Québec» pour mettre en mots les bouleversements qui ont secoué la province depuis les années 60? Et quel bonheur pour les téléspectateurs de voir «leur» Janette rentrer «à la maison», à Télé-Québec, après les chapitres importants que furent Parler pour parler et Avec un grand A...!

