Mariana Mazza rend un vibrant hommage à Karine Vanasse

Les humoristes aiment visiblement célébrer leurs amitiés sur la place publique en rendant de beaux hommages aux personnes qui leur sont chères.

Après Jay Du Temple, qui couvrait de belles paroles sa grande amie Katherine Levac la semaine dernière à quelques heures de la première de son premier one-woman show, c'est au tour de Mariana Mazza de couvrir d'éloges son amie Karine Vanasse.

L'humoriste a partagé une photo d'elle en compagnie de la comédienne, enceinte de son premier enfant, par l'entremise de son compte Instagram, le week-end dernier.

Je l'aime et je suis une privilégiée de l'avoir dans ma vie. Mariana Mazza

«Elle, c'est ma plus belle découverte de l'année», écrit Mariana Mazza en légende. «Elle est non seulement talentueuse, mais dévouée, à l'écoute et présente pour les autres. Elle deviendra probablement une mère exceptionnelle. Elle est ma plus belle rencontre improbable.»

Mariana Mazza termine en lançant qu'elle a très hâte «d'éduquer un peu» l'enfant de Karine Vanasse.

