L'Université King's College de Halifax examinera un possible passé esclavagiste

L'une des plus anciennes universités au Canada se lance dans une enquête pour examiner ses possibles liens avec l'esclavage à la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle.

L'étude de l'Université de King's College à Halifax inclura des recherches originales et indépendantes menées par des universitaires canadiens et américains, et devrait être finalisée au début de 2019.

Le recteur de l'université, William Lahey, a expliqué que l'objectif est d'examiner le passé de King's College d'une manière franche et ouverte dans le but de faire de l'établissement l'endroit le plus accueillant possible pour les gens de diverses origines — incluant les Néo-Écossais d'ascendance africaine.

King's College a été fondée en 1789 par des loyalistes, et M. Lahey a rappelé que l'école était née dans le sillage de King's College à New York, une institution qui est devenue l'Université Columbia.

Il a souligné que Columbia avait publié récemment une étude montrant que l'établissement antérieur avait été impliqué dans l'esclavage, ajoutant qu'il était important pour l'université en Nouvelle-Écosse de mener sa propre enquête.

M. Lahey a estimé que le moment était approprié étant donné qu'une autre institution à Halifax, l'Université Dalhousie, a annoncé récemment qu'un comité examinerait le passé de son fondateur concernant l'esclavage dans le cadre des commémorations de son bicentenaire.

