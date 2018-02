Une animatrice du réseau NBC, Katie Couric, a enragé plusieurs personnes originaires des Pays-Bas lorsqu'elle a tenté d'expliquer la domination de cette nation en patinage de vitesse.

Couric a mentionné que le patin «était un important mode de transport» dans la ville d'Amsterdam.

«Comme vous le savez, il y a beaucoup de canaux qui peuvent geler en hiver, a affirmé l'animatrice durant la cérémonie d'ouverture qui était présentée sur les ondes de NBC. Depuis que ces canaux existent, les Néerlandais ont patiné sur ces derniers d'un endroit à l'autre, faisant des courses entre eux et pour avoir du plaisir.»

Bien que cela peut sembler valable comme explication, ce n'est pas entièrement vrai. Amsterdam est une ville regorgeant de canaux qui peuvent geler en hiver. Certaines personnes profitent effectivement de ces moments pour s'adonner au patin sur ces derniers. Cependant, les canaux ne sont pas gelés durant tout l'hiver et lors de plusieurs années, ils ne gèlent pas du tout.

Le Dutch Review a indiqué que la domination des Pays-Bas en patinage de vitesse était en raison de la popularité du sport combinée à d'importants investissements pour construire des complexes d'entraînement de haute qualité. Cela a rapidement été signalé à Couric sur Twitter.

Rush Hour in the Netherlands. pic.twitter.com/RRpDBV9pDX — DirkJanMoedt (@moedtdj) 11 février 2018

«L'heure de pointe aux Pays-Bas.»

In summer us Dutch swim to work and grocery store via the canals. You'll hear that next summer Olympics. — Jos Duijvestein 🇳🇱 (@JosDuijvestein) 10 février 2018

«En été, nous les Néerlandais nageons jusqu'au travail et à l'épicerie par les canaux. Vous entendrez cela lors des prochains Jeux d'été.»

Hey @nbc This is the equivalent of a flat tire while on my way to work pic.twitter.com/F2rB4ZlKQS — Tien (@queentien75) 11 février 2018

«Hey NBC, ceci est l'équivalent d'une crevaison en chemin vers le travail.»

Next up: Why Russians are so good at biathlon (mostly from chasing James Bond in the snow). — davepaisley (@davepaisley) 11 février 2018

«Prochain point: Pourquoi les Russes sont-ils aussi bons au biathlon? (Parce qu'ils doivent courir dans la neige pour attraper James Bond.)»

It's true..this is one of my friends going ice skating on a Dutch canal last winter pic.twitter.com/MbZYh62DZt — chris (@cpd32) 11 février 2018

«C'est vrai. Ceci est une de mes amies qui va patiner sur la glace d'un canal des Pays-Bas, l'hiver dernier.»

Last week I got a speed skating speeding ticket. — Niels (@NielsvanWeert) 11 février 2018

«La semaine dernière, j'ai obtenu une contravention pour vitesse excessive en patins.»

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.

