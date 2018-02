NOUVELLES

Comment s'endurcir? Voici la technique des petits Sibériens

Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige les pensionnaires de ce jardin d'enfants obéissent au même rituel du seau d'eau en plein air : aux yeux des Russes, il n'existe rien de mieux pour renforcer les défenses immunitaires des enfants. "Il faut le faire tous les jours et on tombe jamais malade" explique ainsi une petite fille. À Krasnoïarsk, au cœur de la Sibérie, cette école primaire s'appelle Sibiritchok, le Petit Sibérien. Ce matin le froid est mordant à souhait, la température est tombée à moins 25 et le ciel est bleu : les conditions sont idéales pour renforcer les lymphocytes, les macrophages et toutes les cellules destinées à protéger les jeunes bambins. Le sauna après le froid conclue la procédure et annonce le début d'une nouvelle journée d'études.