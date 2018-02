Une patineuse artistique surmonte un ennui vestimentaire avec classe

La performance de la patineuse sud-coréenne Yura Min ne s'est pas déroulée comme elle l'avait prévu. Un ennui vestimentaire a dévoilé un peu plus de sa personne qu'elle ne l'aurait voulu.

Au lieu de céder à la panique, Min est toutefois restée calme et a complété son numéro en improvisant afin que son haut ne tombe pas tout à fait de ses épaules.

La performance a été chaudement applaudie et la patineuse a reçu de bons commentaires concernant la classe qu'elle a été en mesure de démontrer.

When you have a wardrobe malfunction during your #twizzle sequence. 😭 #Olympics #icedancing pic.twitter.com/xYVo6rJwUR