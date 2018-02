Un patineur artistique américain est «déçu» par les «condoms» des Jeux olympiques

Les Jeux olympiques de Pyeongchang ont peut-être battu le record du plus grand nombre de préservatifs distribués aux Jeux d'hiver, mais un concurrent - le patineur américain Adam Rippon - a exprimé sa déception face aux contraceptifs «génériques».

Sur Instagram, Rippon a partagé samedi quelques « nouvelles décevantes » avec ses 143 000 admirateurs sur ce qu'il a appelé le « drame du préservatif ».

Adam Rippon (@Adaripp) ranting for a minute straight on Instagram about the #Olympics condoms is honestly a MOOD™️. pic.twitter.com/y2JKlpLT3c