Neige et pluie verglaçante: les conditions routières pourraient se détériorer

La circulation automobile risque d'être perturbée en fin de journée dimanche, en raison d'un mélange de précipitations qui doit s'abattre sur le sud-ouest et le centre du Québec.

A Montréal et Québec, notamment, la neige prévue devrait se transformer en pluie verglaçante et même en pluie, ce qui rendra les routes glissantes en fin d'après-midi et en soirée.

Des rafales de vent de près de 50 km/h sont aussi prévues dans certains secteurs.

Dans l'est de la province, les précipitations débuteront plus tard et seront surtout en neige.