Les Journées de la persévérance scolaire débutent: des personnalités s'impliquent Parmi les personnalités qui ont tenu à participer à l'initiative, on remarque l'acteur, animateur et réalisateur Yan England, les comédiens Éliane Gagnon, Félix-Antoine Tremblay, Karl Walcott et Frédérick Lemay, et l'humoriste Katherine Levac.