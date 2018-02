L'équipe de cheerleaders de la Corée du Nord vole la vedette aux Olympiques

Même si la Corée du Nord a 22 athlètes en compétition aux Jeux olympiques d'hiver de 2018 à Pyeongchang, tous les yeux demeurent rivés sur les 229 cheerleaders du pays.

La soi-disant «armée des beautés» porte des tenues assorties et effectue des encouragements méticuleusement chorégraphiés lorsque les athlètes nord-coréens performent.

Leurs acclamations sont assez standard, selon le Washington Post. Les femmes chantent des chansons traditionnelles et des phrases telles qu'« Allez l'équipe » et « notre pays d'origine, unissez-vous ».

Certains spectateurs trouvent que « l'enthousiasme du gouvernement officiel » est terrifiant.

According to @CNN the bright lights are from the show-stealing North Korean cheering squad. pic.twitter.com/VXjSm7FDC3 — MHH (@MartyHeflin) February 11, 2018

« Selon @CNN, les lumières brillantes proviennent de l'équipe de cheerleaders nord-coréenne qui vole le spectacle.»

This is North Korea's 🇰🇵 #Olympics Cheer Squad

I can't tell if they are happy to be doing this or not pic.twitter.com/7YWyojyy4P — JAREDO TX™ (@JaredoTexas) February 10, 2018

« Je ne peux pas dire si elles sont heureuses ou non.»

Guys...thst North Korean cheering squad? It's sad. Not cute. Not fun. Not great. Sad. — jcolem11 (@Hondurican16) February 11, 2018

« Les gars ... l'équipe de cheerleaders nord-coréenne? C'est triste. Pas mignon. Pas drôle. Pas génial. Triste.»

Is the North Korean cheering squad reminding anyone else of those creepy dolls dancing in Shrek?#PeyongChang2018 #OlympicGames #creepy pic.twitter.com/2JgkeCg5Vv — Megan Benson (@megan_m_benson) February 11, 2018

« Est-ce que l'équipe de cheerleaders nord-coréenne rappelle à quelqu'un d'autre ces effrayantes poupées qui dansent dans Shrek?»

L'équipe n'a pas été photographiée en dehors de la Corée du Nord depuis une dizaine d'années.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.