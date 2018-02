Cette photo de l'épreuve de patinage de vitesse montre à quel point la finale était serrée

Deux centièmes de seconde ont fait la différence entre la deuxième et la troisième place lors de l'épreuve masculine du patinage de vitesse du 5 000 m, dimanche, aux Jeux olympiques d'hiver.

Ted-Jan Bloemen du Canada a mérité la médaille d'argent à Pyeongchang, en Corée du Sud, avec un temps de 6: 11: 616. Le Norvégien Sverre Lunde Peterson a terminé en 6: 11: 618 et a décroché le bronze.

La BBC a partagé une image dramatique de la photo finale des rivaux sur Twitter:

Look how close that was!



We have a new leader in the men's 5000m speed skating final.



Over to you, Sven Kramer.



