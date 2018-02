Une rencontre entre Janette Bertrand, Debbie Lynch-White et Michel Rivard à «La vraie nature»

Nés à une trentaine d'années d'intervalle, Janette Bertrand, Michel Rivard et Debbie Lynch-White ont marqué de leur art trois époques différentes.

Janette Bertrand à travers ses animations et ses écrits, a éveillé les consciences tant par le biais de Comment? Pourquoi?, de Quelle famille!, deParler pour parler ou de L'amour avec un grand A.

Michel Rivard a raconté Montréal et le quotidien dans des textes de chansons qui résonneront à tout jamais dans l'héritage culturel québécois.

Et Debbie Lynch-White, présente depuis quelques années à peine dans nos écrans, a déjà brisé des barrières pour les actrices aux physiques atypiques et pour la communauté homosexuelle, a bouleversé grâce à son rôle dans Unité 9, et deviendra bientôt le visage de La Bolduc au cinéma. Il y a d'ailleurs un lien à établir entre les accomplissements de Janette Bertrand et la voie que commence aussi à tracer Debbie Lynch-White de son côté.

Qu'ont donc en commun ces trois personnalités, qui ont de surcroît la similarité d'être toutes très authentique? Elles sont les trois vedettes invitées à La vraie nature, à TVA, ce dimanche.

Avec franchise et honnêteté, Janette Bertrand, Michel Rivard et Debbie Lynch-White témoigneront, dans ce rendez-vous unique, de leur souci de changer les choses, de l'évolution du Québec, de certaines de leurs expériences personnelles marquantes.

Michel Rivard expliquera pourquoi il protège jalousement sa vie privée et racontera des parcelles de son enfance, Janette Bertrand reviendra sur sa rencontre avec les Beatles, discutera de ce sujet épeurant qu'est la mort et détaillera le legs qu'elle souhaite offrir aux générations qui la suivent, et Debbie Lynch-White, qui partagera en cette occasion du temps avec son idole Janette Bertrand, relatera ses débuts comme actrice et ses derniers moments avec son père. Le tête-à-tête culminera en musique autour du feu de camp et du piano quand, à l'aube, Michel Rivard réveillera la maisonnée avec une pièce touchante.

L'animateur et producteur de La vraie nature, Jean-Philippe Dion, a partagé sur sa page Facebook, samedi, une petite réflexion sur l'épisode de dimanche. D'ailleurs, dimanche matin, Dion s'adressera en direct à sa communauté Facebook dans une vidéo, à partir du chalet de La vraie nature.

La vraie nature, ce dimanche, 11 février, à 21h15, à TVA, juste après La voix.

