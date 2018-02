Une professeure fait presque couler une élève parce que celle-ci affirme que l'Australie est un pays

L'Université du sud du New Hampshire a indiqué au HuffPost américain qu'elle avait renvoyé un membre de son corps enseignant après que celui-ci eut fait une erreur considérable.

La professeure, dont l'identité n'a pas été dévoilée, a presque fait échouer une élève qui affirmait dans un travail que l'Australie était un pays. Malgré l'acharnement de son enseignante à la faire changer d'idée, Ashley Arnold, 27 ans, est restée campée sur sa position, selon BuzzFeed, qui a été approché par l'étudiante en sociologie peu après l'incident.

«Nous regrettons profondément cette interaction entre notre professeure et notre élève. Nous nous sommes excusés à celle-ci et l'avons remboursée pour ce cours», a déclaré l'université au HuffPost. «Après une enquête, nous avons remplacé l'enseignante. Nous aspirons aux plus grands standards d'intégrité et de vérité, concernant l'éducation de nos élèves.»

L'université a également publié un tweet à ce sujet:

We deeply regret the interaction between our professor & our student. We have apologized to Ashley, replaced the instructor, & are reimbursing her tuition for the course. To our friends in Australia, we know that you are a country & a continent, best of luck in the Olympic games!