Les Canadiens Lawes et Morris accèdent à la demi-finale du curling double mixte

Le duo canadien en curling mixte s'est assuré d'une place en demi-finales aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Kaitlyn Lawes et John Morris ont battu les Suisses Jenny Perrett et Martin Rios 7-2 en six bouts, samedi, avant d'infliger un revers de 8-2 aux athlètes olympiques de Russie Anastasia Bryzgalova et Aleksandr Krushelnitckii.

Après avoir subi la défaite à leur premier match du tournoi à la ronde, face à la Norvège, Lawes et Morris ont maintenant remporté cinq duels consécutifs.

"Nous sommes seulement patients. On joue du bon curling, un curling constant, a souligné Morris. Ça aide quand Kaitlyn réussit de grands coups sur ses dernières pierres. (...) Ça augure bien, mais nous savons que des matchs très difficiles nous attendent."

Dans leur premier duel, les Canadiens détenaient une avance de 6-2 après cinq bouts. Quand la dernière pierre des Helvètes a glissé hors de la maison au sixième bout, permettant à Lawes et Morris de voler un point, ils ont alors concédé la victoire.

Dans la deuxième rencontre, Lawes et Morris se sont forgé une avance de 4-0 avant d'ajouter deux autres points au quatrième bout pour faire 6-1. Après deux autres points au sixième, les deux équipes ont échangé une poignée de mains.

"Je pense que ça a été notre meilleure rencontre, a analysé Morris. Kaitlyn a vraiment donné le ton avec de bons lancers et nous n'avons pas cessé d'appliquer la pression."

Malgré cette défaite, les Russes se sont aussi qualifiés pour les demi-finales. Huit équipes participent au tournoi en double mixte. Les quatre premières accèdent à la ronde des médailles.

Le Canada mettra fin à son tournoi à la ronde dimanche, face à la Corée du Sud.

Si le curling est aux Olympiques depuis 1998, le double mixte est disputé pour la première fois à Pyeongchang. Le Canada n'est monté sur le podium de cette discipline qu'en deux occasions aux Mondiaux: l'argent en 2017 et le bronze en 2009.

Lawes, de Winnipeg, a fait partie de l'équipe de la capitaine Jennifer Jones médaillée d'or des Jeux de Sotchi. Morris, d'Ottawa, a quant à lui aidé Kevin Martin à gagner le tournoi des Jeux de Vancouver, en 2010.

