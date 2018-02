L'acteur de «House of Cards» et «The Wire» Reg E. Cathey est mort

L'acteur américain Reg E. Cathey, surtout connu pour ses rôles dans "House of Cards" et "The Wire", est mort à l'âge de 59 ans, a annoncé le créateur de cette dernière série télévisée.

"Reg Cathey, 1958-2018. Pas seulement un fin et magistral acteur -- mais aussi simplement l'un des êtres humains les plus charmants avec qui j'ai partagé de longues journées en plateau (...). Reg, ton souvenir est une grande bénédiction", a écrit vendredi soir David Simon.

Reg Cathey, 1958-2018. Not only a fine, masterful actor -- but simply one of the most delightful human beings with whom I ever shared some long days on set. On wit alone, he could double any man over and leave him thinking. Reg, your memory is a great blessing. pic.twitter.com/OHEUbAhTg0